أدنى مستوى للريال الإيراني بالتاريخ

هبط الريال الإيراني أمام الدولار، خلال تعاملات السبت، إلى أدنى مستوى في تاريخ البلاد.

وسجل سعر العملة الإيرانية مقابل العملة الأمريكية 207 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد، في تعاملات السوق الموازية “السوق السوداء”، بينما السعر الرسمي له على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي 42 ألف ريال للدولار.

ويأتي انهيار الريال الإيراني، على الرغم من قيام البنك المركزي بضخ ملايين الدولارات في السوق خلال الأسابيع الماضية.

وتشهد العملة الإيرانية تراجعات حادة متتالية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي في آيار 2018، حيث تراجعت قيمتها أمام العملة الأمريكية خلال 24 ساعة بعد إعلان الانسحاب من 38000 ريال إلى 64000 ريال.