أخيرا.. دونالد ترامب يوافق على صفقة شراء TikTok

المستقلة/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وافق على صفقة بين ByteDance- الشركة المؤسسة لتطبيق TikTok الشهير- وشركة Oracle؛ لتجنب حظر التطبيق مؤقتًا من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية، مثل جوجل بلاي و آب ستور.

وبحسب “سي إن إن”، فقد أكدت وزارة التجارة، في بيان لها، مساء السبت الماضي، أنها ستؤجل القيود التي كان من المقرر أن يتم تنفيذها أمس الأحد لمدة أسبوع من الآن.

وأشار مصدر مطلع، إلى شركة ByteDance ستستمر في كونها مالك الأسهم الأكبر في TikTok ، بحسب الاتفاقية التي وافق عليها دونالد ترامب.

ومن جهته، قال ترامب، إن إتمام الاتفاق بين الشركتين من عدمه؛ لا يشكل فارقًا بالنسبة له، إلا أن يبارك إتمام الصفقة.

وكشفت شركة WalMart عن أنها تخطط للحصول على ٧.٥٪ من أسهم الشركة الجديدة، كما أن الرئيس التنفيذي للشركة دوج ماكميليون، سيعمل في مجلس إدارتها المكون من ٥ أعضاء.

وذكرت WalMart في بيان لها إنهم متحمسون للاستثمارات المحتملة والاتفاقيات التجارية مع TikTok Global، مضيفة أنها ستوفر خدمات تجارة إلكترونية.

وأضاف ترامب أن الصفقة تتضمن أيضًا شركة WalMart، وبهذا يصبح الوضع آمنًا تمامًا، مع استخدامهم سحابات إلكترونية منفصلة، مع نظام أمني قوي، كما أشاد بالمديرين التنفيذيين بشركتي WalMart و Oracle.