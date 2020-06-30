أخطر 8 مشاكل صحية لنقص الفيتامينات

يحتاج الجسم إلى مصادر للطاقة، التي يتم استهلاكها بصورة مباشرة خلال الأنشطة اليومية، كما يحتاج إلى المعادن و الفيتامينات، التي تجعل أعضاء الجسم تعمل بكفاءة.

ويقول موقع “هيلث لاين” الأمريكي، إن نقص بعض الفيتامينات في الجسم، يسبب 8 مشاكل صحية، مشيرا إلى أن ذلك قد ينتج عن نقص التغذية أو اتباع حمية غذائية غير صحيحة.

1- تقصف الأظافر

يؤدي نقص مادة البيوتين في الجسم (فيتامين بي 7) إلى تقصف الأظافر، ويمكن الحصول عليه من البيض واللحوم الطازجة والألبان، والبطاطا، والموز، والحبوب، ومواد غذائية أخرى.

2- تشققات الفم

يؤدي نقص عنصر الحديد وبعض فيتامينات “بي” خاصة (بي 1، وبي 2، وبي 6)، إلى حدوث تشققات في جانبي الفم، أو حتى تغير في لون وطبيعة الجلد في بعض المناطق حول الفم.

ولتعويض نص الحديد يمكن تناول الأسماك واللحوم والبيض والألبان، والخضروات الطازجة، والحبوب.

3- نزيف اللثة

يظن البعض أن فرش تنظيف الأسنان الخشنة ربما تكون سببا في نزيف خفيف للثة، لكن هناك سبب آخر ربما يكون نقص فيتامين “سي”، الذي يلعب دورا مهما في التئام الجروح وتقوية المناعة، وحماية الخلايا من التلف.

ويمكن الحصول عليه من الفواكه الطازجة والخضروات، لأن نقصه لفترات طويلة يؤدي لمواصلة نزيف اللثة وربما فقد الأسنان، إضافة إلى تسببه في آلام المفاصل والعظام والتعب المستمر.

4- مشاكل الرؤية

يؤدي نقص فيتامين “إي” إلى مشكلة صحية تعرف بـ”العمى الليلي”، التي تعنى عدم قدرة بعض الأشخاص على الرؤية في الضوء المنخفض أو خلال الليل.

ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من اللحوم والألبان والبيض والأسماك والخضروات.

5- تقشر الجلد

يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية مثل الزنك وفيتامين “بي 3″ و”بي 2″ و”بي 6” إلى ظهور مشاكل جلدية مثل القشور، التي تظهر في الشعر وعلى الجلد خاصة عند الأطفال،.

ويمكن حل هذه المشكلة بتناول الخضروات واللحوم والمكسرات والبيض والألبان، إضافة إلى المأكولات البحرية، الغنية بعنصر الزنك.

6- تساقط الشعر

تعاني نسبة كبيرة من الشباب من تساقط الشعر وربما فقده تماما، بسبب نقص بعض العناصر والفيتامينات، وأبرزها الحديد والزنك، والأحماض، والفيتامينات مثل “بي 3″، و”بي 7”.

ويمكن حل هذه المشكلة بتناول اللحوم والبيض والألبان والمكسرات، والخضروات.

7- ظهور نتوءات على الجلد

يكون السبب في ذلك هو نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين “إيه” وفيتامين “سي”، وهو ما يمكن تعويضه بتناول اللحوم والبيض والألبان، والأسماك والخضروات.

8- تململ الساقين

تعرف بـ”متلازمة تململ الساقين” وتعني صعوبة تحريك الساقين بعد الجلوس لفترة طويلة، وتسبب شعورا بعدم الراحة كلما حدثت من فترة إلى أخرى.

وينتج ذلك بسبب نقص بعض العناصر الغذائية خاصة عنصر الحديد، وهو ما يمكن تعويضه بتناول اللحوم والأسماك والمكسرات والحبوب، كما يمكن تناول الفواكه والخضروات الطازجة، التي تحتوي على كل من الحديد وفيتامين “سي”.