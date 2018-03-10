أخطر 50 مدينة في العالم.. “البرازيل تمتلك نصيب الأسد”

(المستقلة)… نشرت منظمة “مجلس المواطنين للأمن العام ولجنة العدالة”، وهي منظمة مكسيكية غير حكومية، تقريرها السنوي عن أخطر مدن العالم.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن المنظمة المكسيكية، في تقريرها عن أخطر 50 مدينة حول العالم، إن البرازيل بها النسبة الأكبر من المدن الخطرة في العالم، والتي بلغ عددها 17 مدينة.

أما عن المدينة الأخطر في العالم، هي “لوس كابوس” المكسيكية، وتأتي بعدها مدينة “كراكاس” في فنزويلا.

ووفقا للتقرير فإن 42 مدينة في أمريكا اللاتينية، بين الأخطر في العالم، حيث تشهد أعلى معدلات للجريمة في جميع أنحاء العالم.

أما عن المدن التي تتواجد خارج أمريكا الجنوبية، وزعت بين أمريكا الشمالية، حيث الولايات المتحدة، التي تتواجد في القائمة بـ4 مدن، وجنوب إفريقيا بـ3 مدن، هم دوربان ونلسون مانديلا باي وجوهانسبيرج.

واستثنى التقرير المدن في الدول التي تشهد نزاعات وصراعات مسلحة نظرا لعدم توافر بيانات دقيقة، وعلى الأرجح هذا هو سبب غياب العديد من المدن الخطيرة الأخرى في العالم عن التقرير.