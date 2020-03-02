أخطاء قاتلة تقع فيها عند استخدامك واتسآب

ورصد موقع “جادجيتس ناو” التقني المختص 10 أخطاء يقع فيها معظم مستخدمي “واتسآب” دون أن يدركوا حقيقة ذلك.

وجاءت تلك الأخطاء على النحو التالي:

1- عدم الترحيب بالجميع:

ينبغي أن تنظف قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، وتحذف منها أرقام هواتف الأشخاص الذين لم تعد تتصل بهم، حتى لا تكون متاحا لهم عبر واتسآب.

2- صورة غير كاشفة:

من الجيد الاحتفاظ بصورة ملف شخصي بسيطة، لا تقدم الكثير من المعلومات عنك وعن أفراد عائلتك، كما يمكنك إخفاء صورة ملفك أيضا عن جهات اتصال محددة في تطبيق واتسآب.

3- التحقق من خطوتين:

لا تنس إضافة تقنية “التحقق من خطوتين” لتأمين حسابك عبر “واتسآب”، لضمان عدم سرقة الحساب أو معلوماتك الشخصية أو بياناتك البنكية.

4- الحالة الخاصة لا تصبح “عامة”:

لا تحاول دوما أن تجعل رسائل الحالة الخاصة بك، عامة لجميع مستخدمي “واتسآب”، وتأكد من إعدادات الخصوصية الخاصة بك لتصفية الأشخاص غير الضروريين.

5- لا تسمح بالإضافة:

لا تسمح أبدا بإضافتك تلقائيا إلى أي مجموعات عبر “واتسآب”، ويمكنك استخدام وسائل حماية لتقييد عملية إضافتك إلى أي مجموعة من دون رغبتك، حتى لا تسمح لأي شخص إضافتك إلى أي دردشة جماعية، بصورة عشوائية.

​6- تعطيل إضافة الوسائط

قم بتعطيل خيار إضافة ملفات الوسائط عبر “واتسآب” تلقائيا في معرض هاتفك، حتى لا تستهلك سعة التخزين الداخلية لهاتفك بمجموعة من الصور غير المفيدة أو السخيفة.

7- النسخ الاحتياطي:

قم بتعطيل النسخ الاحتياطي للدردشة تلقائيا على غوغل درايف أو آي كلاود، بدلا من ذلك قم بعمل نسخ اختياطية للمحادثات الهامة فقط، حتى لا تستهلك سعة تخزين بريدك الإلكتروني.

8- المقاطع الإباحية:

لا تشارك مقاطع الفيديو الإباحية أو مقاطع الفيديو المخفية للأشخاص عبر “واتسآب”، لأنها قد تعرضك للمساءلة القانونية، التي قد توقف حسابك، أو قد تذهب بك إلى السجن.

​9 – المحتوى المزيف:

لا تنشر أخبارا لم يتم التحقق منها أو رسائل كراهية أو شائعات حول مواضيع حساسة عبر “واتسآب”، لأن هذا قد يؤدي لإغلاق حسابك أو يعرضك للمساءلة القانونية.

10- اسم آخر:

لا تشغل حساب “واتسآب” باسم مزيف ليس اسمك أو هويتك الشخصية، لأن هذا يجعلك تقع في تهمة الانتحال وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون وقد يؤدي إلى إغلاق الحساب نهائيا.