أخطاء عليك تجنبها عند قيادة سيارتك

المستقلة / أحياناً، قد لا نكون على إدراك كامل بمدى قدراتنا في القيادة. فبالوقت الذي نعتبر أنفسنا بأننا نقود بشكل ممتاز، وربما من بين أفضل السائقين على الإطلاق، نكتشف أننا لسنا كذلك حقاً.

فهناك العديد من الأخطاء التي نرتكبها أثناء القيادة، دون أن ندرك. وتالياً وفقاً لموقع سترايف مي نعرض عليكم أبرز هذه الأخطاء؛ حتى نتمكن من تجنبها وجعل أنفسنا حقاً من بين أفضل السائقين وفق (مجلة سيدتي)

التركيز ونطاق الرؤيا.

من الأخطاء التي نرتكبها كثيراً أثناء القيادة، أننا نضع كل تركيزنا ولوقت طويل على السيارات التي تسير أمامنا. وهذا خطأ علينا تجنبه؛ لأننا في هذه الحالة نفقد التركيز على السيارات والأشياء الأخرى من حولنا التي سوف تخرج من نطاق رؤيتنا، الأمر الذي يعتبر خطيراً للغاية ويهدد سلامتنا وسلامة الآخرين.

استخدام كلتا القدمين.

ربما أن هذه النقطة تحديداً، تعود إلى قدرات وإمكانيات كل شخص منا على حدة، ولكن، في الوقت الذي يستخدم معظمنا القدم اليُمنى للتحكم بكل من دواسة المكابح ودواسة التسارع، فإن العديد من الخبراء في المجال، يرون أن علينا استخدام القدم اليُسرى للمكابح.

وذلك لأن الاعتماد على اليُمنى للدواستين قد يكون خطيراً، جراء بطء تحريكها أحياناً من دواسة الوقود إلى دواسة المكابح. ولعل بعض التدريب على استخدام اليُسرى قد يحل هذه المشكلة.

النظر في المرايا الجانبية.

المرايا الجانبية تعد من أهم الأشياء في السيارة، لأنها تكشف لنا الأماكن غير المرئية بالنسبة إلى مجال رؤيتنا. ولكن علينا الانتباه والتأكد من عدم ظهور جانبيْ هيكل سيارتنا في المرايا؛ لأن ذلك سوف يصنع بقعة عمياء لا تسمح لنا برؤية كل ما يجري بالخلف أثناء القيادة.

لا تستخدم وضعية N في هذه الحالة.

عند القيادة نزولاً، علينا أن ننتبه إلى عدم جعل السيارة على وضعية N حينها، لأن ذلك سوف يجعلنا مجبرين على استخدام المكابح بشكل أقوى للتخفيف من السرعة، ما يزيد من مخاطر القيادة بشكل كبيرة، إضافة إلى أن ترك السيارة في وضعية N بهذه الحالة، سوف يتسبب بتخريب المكابح. وحتى نتجنب ما سبق، علينا جعل السيارة على وضعية D التي تجعل المحرك يقوم بمنع السيارة من التسارع بشكل مفرط، وتخفيف العبء على المكابح.

عندما يكون الطقس ممطراً.

عندما نضطر إلى القيادة في طقس ممطر، علينا أن نتأكد من عدم استخدامنا حينها لمثبت السرعة، حيث إننا في هذه الحالة، سوف نواجه صعوبة كبيرة جداً، في عملية السيطرة على السيارة في حالة الانزلاق.

المصابيح الأمامية والضباب.

في حال كنا نقود سياراتنا في أجواء ضبابية، علينا أن لا نستخدم المصابيح الأمامية بأعلى قوة لها، وذلك لأن الإضاءة العالية سوف تعكس كل جزيئات المياه المتواجدة في الهواء، ما يتسبب بأن رؤيتنا للطريق سوف تصبح سيئة أكثر. لذلك علينا أن نتذكر في حالة القيادة بالضباب، أن نشغل المصابيح الأمامية بقوة قليلة مناسبة لرؤيتنا بضعة أمتار، إضافة إلى القيادة بسرعات منخفضة.

المكابح والمنعطفات.

تعتبر القيادة على المنعطفات، هي الأصعب على الإطلاق في أي وقت وظرف ومكان، لأن المنعطفات تقلل من سيطرتنا على السيارة خلال القيادة. ومن المهم أن ندرك أن استخدام المكابح في هذه الحالة ليس أمراً سهلاً، ما يُحتم علينا الإبطاء من سرعتنا قبل وصولنا إلى المنعطفات.