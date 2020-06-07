أخطاءٌ شائعة في عالم التسوق

ثمَّة أخطاءٌ شائعة، لا بد للمرأة أن تتجنَّبها في أثناء التسوُّق، لأنّها تؤثّر كثيراً في الإطلالة التي تعتمدها، كما يشير الاختصاصيّ في تنسيق المظهر، جيف عون، لـ”العربي الجديد”. ومن أهمّ هذه الأخطاء:

التسوُّق على أساس المقاس

تركّز المرأة عادة في أثناء التسوق على فكرة المقاس، فتشتري من مختلف العلامات التجاريَّة اعتماداً على مقاسٍ محدد. ويُعتبَر هذا من الأخطاء الشائعة، لأنّ محدّدات المقاسات تختلف من علامة تجارية إلى علامة تجارية أخرى. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على مقاس مشترك واحد. لذلك، يُنصَح بتجربة الملابس التي يجري شراؤها بغضّ النظر عن المقاس، لأنَّ شراء الملابس دون قياسها، يؤدّي غالباً إلى عدم انسجامها مع شكل الجسم . .

اختيار ملابس بمقاس كبير أو صغير

تختار بعض النساء أحياناً مقاساتٍ صغيرة، ظناً منهنَّ أنّ هذا سيجعلهنَّ أكثر نحولاً. فيما تفضِّل أخريات ملابس بمقاسٍ أكبر، خصوصاً في حالة زيادة الوزن، إذْ يُعتقَد أنّ هذا سيخفي الزيادة في الوزن لديهنَّ، وهذا أيضاً يُعتبر من الأخطاء الشائعة . .

عدم التجريب في الإطلالة

تفضِّل كثيرات التقيُّد بأسلوب معين يحافظن عليه، إذْ يُفضِّلن عدم المخاطرة أبداً. وهذا ليس أمراً إيجابياً، بل على العكس، إذ لا يحبّذ عون ذلك، بل من الأفضل المخاطرة وتجربة أسلوب جديد وألوان مختلفة وقصّات جديدة، لأنَّ التجربة تسمحُ للمرأة باكتشاف الأجمل والأنسب لها، فتبتعد عمّا لا يليقُ بها. الجرأة مطلوبة في الموضة، وضرورية لتبرز المرأة أسلوبها. لذلك، يُنصَح دوماً بتجربة محلات تجارية جديدة وعلامات مختلفة، بهدف التنويع واكتشاف أساليب مختلفة يمكن اعتمادها . .

إهمال التفاصيل

تهمل السيّدات أحياناً التفاصيل في إطلالتهن، رغم أنَّ لها تأثيراً بارزاً. فقد تتوجه السيدة إلى لقاء عمل، مُهملةً ترتيب أظافرها، أو يكون طلاء الأظافر الذي تضعه غير مُرتّب. علماً أنَّ من الأفضل، في حال عدم توافر الوقت لوضع طلاء أظافر من جديد، إزالته بالكامل بدلاً من أن يكون مُتقشّراً في بعض الأماكن. ويمكن كذلك أن تهمل بعض السيدات كيّ الملابس التي يرتدينها جيداً. وهذه من التفاصيل الأساسية في الإطلالة، ولا يمكن التهاون فيها .

المبالغة في المجوهرات أو العكس

يُعتبَر سوء اختيار المجوهرات والأكسسوارات وتنسيقها من الأخطاء الشائعة التي تقع فيها كثيرات. وبحسب عون، ثمَّة من يبالغْن في الأكسسوارات. في المقابل، تقلل أخريات من أهميّتها إلى حد كبير. ويوضِّح عون، أنَّ من المهم الحرص في اختيار الأكسسوارات أو المجوهرات على مبدأ عدم المبالغة، ولكن أيضاً على مبدأ عدم التقليل بشكل يلغي وجودها في الطلّة. يقول: “نظراً لأهمية الأكسسوارات والمجوهرات في الإطلالة، من المهم اختيار بعض القطع الثمينة ذات النوعية الجيدة، بدلاً من الإكثار من القطع ذات النوعية السيئة التي قد لا تدوم طويلاً. وبالتالي يمكن اختيار بعض المجوهرات أو الأكسسوارات القيّمة التي يمكن حفظها لوقت طويل. فحتى في حال اعتماد إطلالة مريحة وملابس بسيطة، يكفي وضع عقد جميل وأقراط مميزة للأذن، حتى تتبدّل الإطلالة بالكامل وتصبح لافتة”. ويشدد عون أيضاً على ضرورة اختيار المراة لنقطةٍ مُعينة تود لفت الأنظار إليها، سواء في القسم الأعلى من الجسم من خلال أقراط كبيرة الحجم، أو على الخصر مثلاً من خلال اعتماد حزام جميل . .

السعي إلى قلة الإنفاق

غالباً ما يكون التركيز على مبدأ الإنفاق بمعدل أقل، لشراء كميّة أكبر. يقول عون في ذلك: “أنصح المرأة بأن تتخلّى عن هذا المبدأ الخاطئ في التسوُّق. فبدلاً من شراء 10 حقائب لليد ذات نوعية جلد سيئة تتمزق بسهولة، يمكن أن تشتري حقيبة واحدة ذات نوعية جيدة من الجلد .