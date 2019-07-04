أخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

أخبار صوت فلسطين 4-7-2019

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انضم اسير جديد الى الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الاداري مما يرفع عدد الاسرى المضربين الى اثني عشر اسيرا في سجون الاحتلال..

و قال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس، إن هناك أكثر من 500 معتقل اداري في سجون الاحتلال، مبيناً أن الاضراب يهدف الى اسقاط الاعتقال الاداري لافتا الى ان اوضاع الاسرى الصحية صعبة للغاية.

ودعا عبد ربه الى مواصلة الجهد الاعلامي والحقوقي، والتوجه للجهات القانونية الدولية للدفاع عن القيم الاخلاقية التي شرعها المجتمع الدولي وحماية الاسرى.

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قال امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني انه سيتم خلال جلسة المجلس المركزي المقبلة الطلب من الحكومة تنفيذ ما عليها بخصوص قرارات المجلسين المركزي والوطني وعلى راسها تحديد العلاقة مع الاحتلال مضيفا ان على القيادة حسم امرها بخصوص العلاقة مع الجانب الاسرائيلي خاصة بعد ان مارس الاحتلال ابشع الوسائل والطرق لحصار شعبنا.

ونوه الفتياني في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس، الى ان القيادة وعلى راسها السيد الرئيس محمود عباس حسمت الموقف الفلسطيني بشكل واضح بان التغول الاسرائيلي على الارض الفلسطينية والمدعوم امريكيا اصدر وثيقة اعدام لكل الاتفاقات والقرارات التي ابرمت مع الجاني الاسرائيلي وانه لا يمكن الابقاء على التزامنا بها.

من جهة اخرى رفض الفتياني تصريحات كوشنير حول توطنين اللاجئين الفلسطينيين قائلا اننا متمسكون بقرارات الشرعية الدولية وعلى راسها القرار الاممي 194 والذي ينص على عودة اللاجئين الى فلسطين.

واضاف الفتياني ان الخطة الامريكية لا يمكن ان تجد طريقا للنجاح ما دام هناك ارادة فلسطينية راسخة وقوية ومتمسكة بحقها.

واكد ان هناك جهدا دوليا متمثلا بالدعوة لعقد لمؤتمر سلام دولي وفق رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الامن ، وذلك لملأ الفراغ الذي تركته الادارة الامريكية ودولة الاحتلال نتيجة الفوضى التي احدثوها على مستوى العالم من خلال الترويج لوهم خطة او صفقة سلام في الشرق الاوسط مشيرا الى ان الخطة الامريكية فشلت وذهبت ادراج الرياح.

بين ان المطلوب الان توسيع دائرة الاتصالات واللقاءات الدولية لدعم واسناد الموقف الروسي القاضي بان الصراع الاسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله الا بالالتزام بمقررات الشرعية الدولية وحصول شعبنا على حقوقه .

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اعتبر مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية في القدس خليل التّفكجي افتتاح اسرائيل لنفق أسفل بلدة سلوان، بمثابة تطبيق عملي لما تسمى بصفقة القرن وإخراج فعلي لقضية القدس من المفاوضات، محذرا من خطورة ذلك.

وشدد التّفكجي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس، على أن هدف الاحتلال من وراء افتتاح هذا النفق هو الخروج برواية يهودية تتمثل بما يسمى بطريق الحجاج لخدمة المشروع السياسي الديني في القدس للعمل على تهويد المدينة برمتها …

من جانب آخر – قال مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية في القدس إن اسرائيل تريد اخراج واد الحمص من حدود ما يسمى ببلدية الاحتلال في القدس، مؤكدا على أنها الامتداد الطبيعي لقرية صور باهر جنوب المدينة المقدسة .

وأضاف التفكجي أن مخططات الاحتلال لهدم 100 شقة سكنية في منطقة واد الحمص هي مجزرة وصراع ديموغرافي بامتياز بهدف تهجير الاهالي لتهويد المدينة داعيا إلى تحرك شعبي واسع للضغط على حكومة الاحتلال لإسقاط المخططات التهويدية..

الى ذلك كشف التفكجي عن مصادرة الاحتلال لـ 170 دونم من اراضي السواحرة وأبو ديس وصولا لبلدة العيزرية لشق طريق استيطاني جديد لربط المستوطنات الواقعة بالجنوب الغربي من بلدة بيت صفافا وسيقام من خلاله أطول جسر في هذه المنطقة وذلك لفصلها عن قرية الزعيم شرق المدينة المقدسة.

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أعلن وزير العدل د. محمد الشلالده عن عقد اجتماع قريب للجنة مشكلة من وزارات العدل والخارجية والمالية والتي تم تشكيلها بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس لمتابعة قرصنة وسرقة الاحتلال لأموال شعبنا.

كما كشف الشّلالده في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس، عن إمكانية التحرك بآليّة قانونية وطنية على مستوى القضاء الفلسطيني من خلال رفع قضايا المواطنين المتضررين من اجراءات الاحتلال التعسفية أمام محاكمنا وأخذ أحكام يتم وفقها خصم المقاصة سلف تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي، استنادا على المكانة القانونية الرفيعة لدولة فلسطين من خلال انضمامها لأكثر من 80 اتفاقية دولية إلى جانب توليها منصب رئيس مجموعة ال 77 والصين.

وحذر الوزير الشّلالده أنه في حال لم يتم التوصل لحل عاجل مع الجانب الاسرائيلي بشأن هذه القرصنة، سيتم اللجوء الى القضاء أو التحكيم الدولي ممثلا بمحكمة العدل الدولية بـ لاهاي.

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تعقد اللجنة التنفيذية عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم اجتماعا تشاوريا لبحث كل المستجدات القضية الفلسطينية وبما يتعلق بالتحضير لعقد جلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وقال عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس، إن المطلوب من المجلس المركزي المقبل ان يضع اليات تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي على

السابقة وعلى رأسها العلاقة مع اسرائيل مجددا رفض القيادة لصفقة القرن.

واكد صالح رأفت رفض القيادة والحكومات العربية لتصريحات جاريد كوشنير والتي دعا فيها الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين بدمجهم وتوطينهم في هذه الدول .

واوضح رافت ان الادارة الأمريكية تريد ان تقدم اموالا للدول العربية لتقوم هذه الدول بمهام وكالة الأونروا الامر الذي رفضته هذه الدول واكدت دعمها لموقف القيادة الفلسطيني الرافض بالمساس بحق اللاجئين بالعودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية..

واتهم عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت مجددا الادارة الاميركية الحالية بتصفية القضية برمتها محملا الادارة الامريكية مسؤولية فشل العملية السياسية وان الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو وادارة ترامب التي ضربت بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية الامر الذي اوصل العملية السياسية الى طريق مسدود .

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اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي ان تصريحات كوشنير المتعلقة بتوطين اللاجئين في الدول المضيفة اعتبرها تصريحات صادمة كونه قام بالربط بين توطين اليهود في الدول الغربية ومحاولات توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول الذي يعيشون بها.

وقال الصالحي في الدول العربية في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس، ان الادارة الأمريكية تهدف الى تصفية قضية اللاجئين من خلال اعادة تعريف مسمى اللاجئ وحصرهم بعدد اربعين الف لاجئ وهو مخالف لسجلات الأونروا والقانون الدولي والشرعية الدولية اضافة الى مخططات الادارة الأمريكية بتوطين اللاجئين في الدول العربية المضيفة من خلال منح هذه الدول اموالا لتقوم بمهام الاونروا في خطة تسبق التوطين..

وبين الصالحي ان البديل عن صفقة القرن هو عملية سياسية برعاية دولية مرجعيتها قرارات الشرعية الدولية مشيرا الى اننا بحاجة الى جبهة دولية لرفض صفقة القرن ورفض المساس بقرارات الشرعية الدولية ..

من جهة ثانية دعا الصالحي الفصائل والقوى التي لم توقع على البيان الروسي الى التوقيع للعمل على توحيد الجهود واعداد خطة عمل فلسطينية دولية بقيادة روسيا لمواجهة صفقة القرن واحباط المخططات التصفوية .

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يتوجه رئيس الوزراء د. محمد اشتيه بعد غد الى العاصمة الاردنية عمان في زيارة تستمر يومين وعلى رأس وفد يضم وزراء الصحة والاقتصاد والزراعة والنقل والمواصلات والمالية والطاقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء سيلتقي بنظيره الاردني عمر الرزاز يوم الاحد لبحث سبل التعاون بين الطرفين في كافة المجالات.

كما ستعقد اجتماعات ثنائية بين الوزرات المعنية لبحث افاق التعاون المشترك في اطار رؤية الحكومة للانفكاك عن الاحتلال ،مضيفا ان هذه الزيارة ستتلوها زيارات اخرى لعدد من الدول العربية في ذات الاطار .