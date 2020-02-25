أحمد فلوكس ينفي شائعة رفعه قضية ضد شقيقته وإهانته لفتاة تقدم لخطبتها

(المستقلة) – منى شعلان/كشف الفنان المصري أحمد فلوكس ، حقيقة شائعة رفعه قضية ضد شقيقته، وكذلك تصريحات منسوبة له تحمل إهانة لفتاة قيل إنه كان يرغب في الزواج منها، لكنه اكتشف أنها “نامت مع طوب الأرض”، وفق ما هو منسوب له ، مؤكدا أنه لا يمكنه فعل ذلك، وأن حسابه مخترق منذ 10 أيام.

وكتب أحمد فلوكس ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :”أولا بشكر كل من بعتلي وقالي على موضوع الأكونت بتاعي إنه اتهاك، والحقيقه هو بقى له أكتر من 10 أيام كل شويه بيتهاك وبرجعه، ويتهاك و ينزل صور ليا وحاجات شخصية وكلام ليس لي أي علاقه به، وكان فيه مشكله وعلشان كده غيرنا الصوره من كام يوم، وطلعت لايف كتير وعملت أكونت تاني تحسبا لو حصل له حاجة”.

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وتابع :”ثانيا أحب اوضح بعض النقاط المهمة.. بالنسبة لموضوع حبس شقيقتي. . أنا لم أقاض أختي ولكن عند سرقه صفحتي من أكثر من 10 شهور، وتم عمل محضر بذلك لأن الصفحة موثقة فكان لابد عمل المحضر لإخلاء مسئوليتي عن أي موضوع يتم نشره عليها ولم يكن ضد أختي.. لم يتم تبليغي بمجريات التحريات، وعرفت زيي زيكم بالضبط من الصحافة”.

وكانت التحريات كشفت عقب تقدمه ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بسرقة حسابه، قيام “يسر فاروق توفيق صالح”، شقيقة الفنان بسرقة حسابه، وتغيير الصورة الشخصية له، وتوجيه تهمة الإزعاج العام للسلطات.

ونفى فلوكس قيام شقيقته بسرقة حسابه ، قائلا: “أختي لم تقم أكيد بهذا الفعل كما كتبت الصحافة، ولكن أحد العاملين بشركتها هو من فعل وكنت أتمنى من الصحافة أن تبرز هذا عن أني حبست أختي، لكن كالعادة المانشيت والترافك والعبث الفكري واللا أخلاقي واللا مهني هو من يرسم طريق شكل الاخبار الإعلامية كالعادة دون مراعاة لحرمة البيوت والأهل والسمعة ، هنفضل كده لحد إمتى في العبث ده”.

كما نفى أن تكون شقيقته التي نشرته صورها مصاحبة للخبر حبسها هي المعنية، قائلاً إن التي ظهرت في الصورة هي شقيقته الصغرى، وليس التي صدر ضدها حكم بالحبس.

كما نفى فلوكس ما نسب إليه عبر صفحته حول أنه كان عازمًا على الزواج من فتاة من عائلة مشهورة بأخلاقها، لكنه اكتشف أنها “نامت مع طوب الأرض”.

وقال: “ليس لي أي علاقه به وجاري البحث عن فعل هذا واللي هاك الأكونت بتاعي أكثر من مرة وهيتم التوصل ليه و محاسبته ان شاء الله و طبعا ولا دي اخلاقي ولا دي تصرفاتي ولا كلامي وأعتقد ان اغلب من يعرفني عارف كويس انا ايه و في مثال حي لذلك سواء بعلاقتي بأم ابني و زوجتي الأولى أو علاقتي بزوجتي السابقة… والأهم أني الحقيقة ولا روحت أخطب لسه ولا عملت حاجه وأدعولي بقي علشان الوحده وحشة”.

واستدرك: “طبعا الكلام مس ناس اعرفهم لا يستحقوا هذا أبدًا ومس عائلتهم و ده شيء لا يرضيني حتي ولو ده مش كلامي ولا أنا اللي نزلتوا ولكن اعتذار واجب مني ليهم ولعائلتهم … لا أعلم هل أنا مستهدف دايما بتشويه سمعتي في شكل و تناول الاخبار عني والكلام عني من ساعه ما ابتديت أمثل حتى وقتنا هذا إم أن هذا هو ضريبه مهنتي وحياتي اللي اخترتها ولا ده إيه ولكن ربنا كبير”.

واختتم فلوكس: “أتمنى تكون رسالتي وصلت وبشكر تاني كل اللي حذرني إن الاكونتات بتاعتي اتهاكت سواء الفيس بوك او الانستجرام لإنه فعلا أنقذني وبشكر اللي ساعدني إني أقفله إمبارح وبشكر اللي رجعلي الأكونت …. شكرًا لكم وآسف للإطالة ويومكم كله خير إن شاء الله”.