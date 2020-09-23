أحمد فلوكس يعلن عودته لزوجته الأولى “رابيا” أم ابنه الوحيد

المستقلة / منى شعلان/ أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس ، عودته لزوجته الأولى “رابيا” وأم ابنه الوحيد “سيف الدين” بعد سنوات طويلة من الانفصال.

ونشر صورة ، تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها بالحروف الإنجليزية التي تشير إلى كلمة “أنت”.

وكان الفنان المصري أحمد فلوكس ، انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما، بالرغم من إقامة الزوجة خارج مصر، كان فلوكس على اتصال دائم بها، وبابنهما قبل أن يعودا إلى مصر لاستئناف حياتهم الأسرية معا.

يذكر أن فلوكس اتجه مؤخرا لعالم الغناء، كما أسس شركة إنتاج خاصة من المنتظر أن تظهر باكورة أعمالها الفنية قريبا.

كما ينشغل حاليا أحمد فلوكس ، تصوير مسلسله الجديد “سفينة نوح” ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.