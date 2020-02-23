أحمد فلوكس يتسبب في حبس شقيقته عامين

المستقلة /قضت محكمة مصرية، السبت، بالحبس عامين ضد شقيقة الفنان أحمد فلوكس، بعد تقدمه ببلاغ للأجهزة المعنية بسرقة صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وبحسب ما ذكرت وكالة (إرم)، بعدما تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بسرقة حسابه، حملت التحريات مفاجأة من العيار الثقيل بقيام شقيقته بهذا الفعل.

وجاء حكم محكمة جنح الدقي بالعاصمة القاهرة، بعدما تبين قيام “يسر فاروق توفيق صالح”، شقيقة الفنان بسرقة حسابه، وتغييرالصورة الشخصية له، وتوجيه تهمة الإزعاج العام للسلطات.

كما قضت المحكمة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه “قرابة 320 دولار” لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة الحساب الخاص بشقيقها.