أحمد عباس رئيسا مؤقتا للاتحاد العراقي لكرة القدم

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تكليف أحمد عباس بتسيير أعمال الاتحاد العراقي للعبة، وذلك لحين تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الاتحاد.

وقال حسين الخرسان عضو المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة العراقي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء العراق تابعته المستقلة، إن فيفا اختار أحمد عباس لإدارة شؤون الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم لحين تشكيل هيئة مؤقتة تأخذ على عاتقها إدارة الاتحاد وإجراء انتخابات مبكرة.

وكان الفيفا قد وافق قبل فترة على تشكيل لجان خاصة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لزيارة العراق من أجل تشكيل هيئة مؤقتة تقود الكرة العراقية لفترة 6 أشهر قبل إقامة الانتخابات الجديدة.

وستكون مهام اللجنة المؤقتة هي إدارة العمل اليومي في الاتحاد العراقي لكرة القدم، واعتماد النظام الأساسي في الاتحاد، بجانب تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام فيفا.

وسيكون الترتيب والتنظيم لانتخابات المجلس الجديد ضمن مهام اللجنة العراقية المؤقتة، لتشكيل مجلس جديد يستمر في منصبه لمدة 4 سنوات فقط.