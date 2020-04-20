أحمد حلمي وهنا الزاهد يلحقان بموسم رمضان

(المستقلة)..كعادته كل عام لحق الفنان أحمد حلمي بمنافسات موسم دراما رمضان في اللحظات الأخيرة، بعدما تعاقد على بطولة مسلسل “لف وارجع تاني” عبر نافذته المفضلة “الإذاعة” وتشاركه البطولة النجمة هنا الزاهد.

شبكة قنوات راديو النيل طرحت الإعلان التشويقي الرسمي للمسلسل الإذاعي “لف وارجع تانى” وتضمن مشهدا ضاحكا جمع أحمد حلمى وهنا الزاهد ويشاركهما البطولة أحمد ‏حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر، وتأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف، ويذاع في تمام الساعة ‏‏3.30 مساء بتوقيت القاهرة. ‏

وهنأ الفنان أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد على مسلسلها الإذاعي الجديد “لف وارجع تاني”، مع الفنان أحمد حلمي، ونشر بوستر المسلسل، عبر خاصية “الاستوري”، بحسابه علب موقع إنستغرام، وكتب على الصورة: مبروك هنضحك جامد.

يذكر أن أحمد وهنا سيواجهان منافسة قوية إذاعيا من نجوم الكوميديا، حيث تذيع نفس القناة مسلسل دفعة محمد صلاح من بطولة مصطفي خاطر ومي كساب، كما تعود النجمة إسعاد يونس للمشاركة في الدراما الإذاعية بمسلسل كوميدي مع النجم بيومي فؤاد بعنوان “فرح عديله”.