أحمد بوخاطر يحضّر مفاجآت لرمضان

(المستقلة)..يعمل المنشد العالمي أحمد بوخاطر “سفير الإبداع العلمي” على تجهيز وتنفيذ مجموعة أعمال متعددة، من أجل أن تكون جاهزة لطرحها وعرضها خلال شهر رمضان المبارك الذي بات على الأبواب، حيث كعادته يحضر أعمالاً لتوزيعها ونشرها في جميع أنحاء العالم، كما في كل جديد يقدمه.

ويعمل بوخاطر هذه الأيام على الإنتهاء من عملية الماسترنغ والمكس لمجموعة أدعية وأذكار، يتميز بأدائها بصوته الذي يتسلل الى القلوب بشفافية ودون إستئذان، بالإضافة الى أنه يقوم بتنفيذ عمل ضخم للأطفال، سيشكل مفاجأة للجمهور والمتابعين له في العالم عبر القنوات التلفزيونية وجميع وسائل التواصل الإجتماعي الذي يحظى من خلالها بمتابعات مليونية لها الأثر الكبير والواسع بين الجمهور.

الى جانب ذلك، يستعد بوخاطر لمجموعة نشاطات إنسانية خلال شهر رمضان المبارك، سيقوم بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخارجها، هدفها نشر المحبة والألفة والأمان في كل مكان، الى جانب حلوله ضيفاً على مجموعة من البرامج والسهرات الرمضانية في القنوات الفضائية.