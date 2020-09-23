أحمد الفيشاوي يثير غضب الجمهور بسبب 100 وشم على جسده

المستقلة / منى شعلان/ كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي ، عن عدد الأوشام أو مايسمى بالتاتو ، المرسوم على جسده ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستغرام”.

ونشر الفيشاوي صورة له من أما المرآة، وظهر على جسده صور للوشوم ، وعلق عليها قائلًا: “100 تاتو ضد المسح”، وأدى هذا الأمر لإستياء جمهوره ، وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: “هو أنت فخور بحاجه حرام؟، يا سبحان الله على الزمن اللي إحنا فيه ، الأفضل تمسحه ، بيعيط أنهم ضد المسح شكله عاوز يشيلهم”.

من ناحية أخرى يستعد أحمد الفيشاوي ، لطرح أغنيته “نمبر 2” ساخرا من أغنية “نمبر 1” للفنان محمد رمضان ، ومن المقرر طرحها قريبا.

يذكر ان الفيشاوي شارك مؤخراً في الموسم السينمائي لعام 2020 بفيلم “الحارث”، الذي تم عرضه على إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة، من بطولة” ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول. إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.