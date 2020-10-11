أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يشعلان إنستغرام بهذا الفيديو

المستقلة/ منى شعلان/ اعتادت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز ، مشاركتها جمهورها من آن لآخر ، مقاطع فيديو أو صوراً تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

ونشرت عبد العزيز ، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، مقطع فيديو كوميدي مع زوجها ، ولاقى تفاعلاً كبيرًا من قبل متابعيها ، وظهر العوضي وهو يعانق زوجته ويضغط على رقبتها بشدة بطريقة كوميدية ، لتصرخ “مش قادرة أخد نفسي، وتحولت الشاشة إلى اللون الأسود على أنغام أغنية “الوتر الحساس” للفنانة شيرين عبد الوهاب.

من ناحية أخرى، شارك الفنان أحمد العوضى، صباح اليوم ، فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي ، متحدثا عن دوره بمسلسل “الاختيار”،الذى عرض فى الموسم الرمضاني السابق.

وقال “العوضى” : “الحقيقة لما اترشحت فى مسلسل الاختيار أن أجسد الخائن هشام عشماوى عشت فى صراع نفسى أن إزاى هقدر أعبر عن كمية الغل والحقد والكراهية والضغينة اللى بيحملها أهل الشر باسم الدين واللى للأسف نالوا من كتير من شهدائنا الأبرار من أبطالنا فى الجيش والشرطة اللى نقطة دم كل واحد فيهم بألف نقطة دم من أهل الشر دول”.

وأضاف:”لكن سعادتى الحقيقة فى ردود الأفعال فى الشارع هم ازاى كرهوا الشخصية ورفضوا الفكر المتطرف أن أنا حسيت أن أنا قدمت رسالتى ووصلت جزء من الحقيقة، وأد إيه الناس دى بتكره الجيش المصرى والشعب المصرى.. كل سنة وحضراتكم طيبين والله المستعان يا أفندم على كل أعداء الوطن”.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ، تستعد للموسم الرمضاني المقبل ، بالتعاون مع زوجها الفنان أحمد العوضي وليصبح هذا العمل الثاني الذى يجمعها بعد مسلسل “لآخر نفس” للفنانة ياسمين عبد العزيز.