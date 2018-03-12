أحمد السقا يلتقي منى زكي مجددا في فيلم “3 شهور”

(المستقلة) … من جديد يلتقي الممثلان المصريان أحمد السقا و منى زكي في فيلم سينمائي يحمل اسم ” 3 شهور “، انطلق تصويره ويسعى صناعه لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وبدأ الثنائي تصوير الفيلم يوم الأحد بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ويشاركهما البطولة خالد الصاوي وروجينا وانتصار، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويصنف الفيلم ضمن أفلام الحركة ذات الطابع الرومانسي، وتدور قصته حول البطل أحمد السقا الذي يتزوج من سيدة أميركية يرزق منها بطفل، لتبدأ أحداث العمل مع ولادة الطفل، ومن المنتظر أن يتم تصوير معظم مشاهد العمل بإحدى الولايات الأميركية.

ويتعاون أحمد السقا مجددا مع منى زكي بعدما شاركا في أكثر من عمل سينمائي أبرزها “من 30 سنة” و “تيمور وشفيقة” و “أفريكانو” و “عن العشق والهوى”.