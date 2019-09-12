أحلام : لن أتصالح مع راغب علامة

(المستقلة).. أفرجت النجمة الإماراتية أحلام عن برومو الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية ”ذا فويس”، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات العالمي ”تويتر“، وظهر في البرومو مشاكسات بينها وبين الفنان اللبناني راغب علامة.

وقالت احلام ان الموسم الخامس من The Voice أحلى صوت ينطلق السبت 21 ايلول/سبتمبر

وجاء في البرومو كلمات لجميع أعضاء لجنة التحكيم، فيما قالت أحلام، إنها لن تتصالح مع راغب علامة، حيث ظهر صوتها تقول: ’’لا صُلح مع راغب علامة‘‘.

وكان هذا ردًّا على استفزاز راغب علامة، لها إذ اتضح أن إحدى المواهب صعدت المسرح وغنت للمطربة أحلام، فرد راغب علامة قائلًا: ’’غنيتي لأحلام يعني بتستفزيني‘‘.

فيما كشفت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر موقع ’’تويتر‘‘، عن نفس مقطع الفيديو ’’البرومو‘‘ وأرفقته بالتعليق ذاته الذي نشرته أحلام، وظهر فيه النجوم راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد.

وينتظر الجمهور بداية الموسم الجديد من برنامج ’’ذا فويس‘‘، خاصة بعد التغيير الكبير الذي طرأ على أسماء لجنة التحكيم، إذ يتوقع كثيرون أن يؤثر هذا التغيير على نسبة المشاهدة، فيما أثار خروج الفنانة إليسا والفنان عاصي من اللجنة حالة من الجدل بين الجمهور.