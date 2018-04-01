أحلام تنسحب من لجنة تحكيم “ذا فويس” !

(المستقلة)..بصورة صادمة ومفاجئة أعلنت الفنانة أحلام انسحابها من لجنة تحكيم برنامج المواهب “ذا فويس” بموسمه الرابع وذلك بعد انتهاء مرحلة المواجهة، والتي انتهت يوم أمس السبت.

وجاء قرار أحلام الصادم بوقت محرج لإدارة البرنامج، حيث من المقرر أن تبدأ مرحلة العروض المباشرة يوم السبت المقبل والتي تعتمد على تصويت الجمهور.

ولم تعلن الفنانة أحلام ولا إدارة البرنامج عن سبب هذا القرار المفاجئ، هل كان بسبب خلاف مع إدارة البرنامج أم أنه قرار شخصي يعود لأسباب لا علاقة لها بإدارة البرنامج؟

فيما خمن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار أحلام هذا كان مُخططًا له في السابق، وأنه نوع من أنواع الانتقام بعدما كانت إدارة البرنامج قد أقصتها في وقت سابق من اللجنة واستبدلتها بالفنانة الكويتية نوال.

وبالتالي ومع قرار أحلام هذا يبقى مصير المتسابقين مجهولًا، فهل يتم تأجيل عرض أولى الحلقات المباشرة حتى يتم ترتيب الأمور؟ أم تقوم إدارة البرنامج بتخيير المتسابقين باختيار أحد الحكام المتبقيين للانضمام إلى فريقهم؟