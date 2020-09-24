أحلام تفتتح احتفالات اليوم الوطني السعودي

المستقلة.. افتتحت الفنانة الإماراتية أحلام حفلات اليوم الوطني السعودي الذي بدأت في الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر وتستمر حتى السبت 26 أيلول/سبتمبر.

وظهرت أحلام وهي ترتدي عباءة بيضاء مطرزة بالذهبي مع عقد ذهبي كبير، وعلقت على مشاركتها في الحفل كاتبة عبر حسابها بتطبيق Instagram: “لاقال سلمان الحزم قلت لبيه كل عام و بلادي السعوديه بخير #الامارات هي #السعوديه والسعوديه هي الامارات”.

وكانت أحلام، قد بكت على المسرح بسبب غياب جمهورها للمرة الأولى عن الحفل بطريقة أون لاين، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة “أنا مدري عن الناس”، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد، كما تنتظر طرح أحدث ألبوماتها.