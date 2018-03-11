أحلام تعلن عن موعد حفلها على مسرح الأوسكار

(المستقلة).. أعلنت المطربة الإماراتية أحلام عن موعد حفلها القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت أحلام أنها تستعد لإحياء حفل على أحد أشهر المسارح العالمية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مسرح “دولبي” الذي يقام فيه حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ افتتاحه عام 2001.

يقام الحفل يوم 21 تموز/يوليو المقبل، وطلبت المطربة الإماراتية من جمهورها انتظارها ووعدتهم بتقديم سهرة تليق بهم.

وكانت احلام قد قالت لاحدى المتسابقات في برنامج ذا فويس بأنها ستصحبها الى الحفل اذا انضمت الى فريقها.

يشار إلى أن أحلام تشارك في الموسم الرابع من برنامج The Voice مع المطرب المصري محمد حماقي والمطربة اللبنانية إليسا والمطرب اللبناني عاصي الحلاني المستمر من المواسم السابقة، ويعرض البرنامج عبر قنوات MBC.