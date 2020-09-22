أحلام تعلن إلغاء حضور الجمهور فى حفلها الليلة بالسعودية: سلامتكم أهم عندى

المستقلة/منى شعلان/ تستعد المطربة الإماراتية أحلام ، الليلة ، لإحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية ضمن الاحتفال باليوم الوطني السعودى.

ونشرت أحلام ، صورا لها عبر موقع تويتر ، عند وصولها أرض المملكة ، توضح إلتزامها بالإجراءات الإحترازية ، خوفا من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت أحلام ، منذ قليل ، فى تغريدة لها أن حفلها سيقام بدون جمهور ، قائلة :” كثير سالوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة ، وبحسب عرفت ان الحضور الجماهيري الغي لكل الحفلات وتحول اون لاين انا سافرت وجيتكم عشان احتفل فيكم باذن الله راح اقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم اهم عندي يا اغلى جمهور وشكرا لكل من حرص على الحضور الله يزيل هذه الغمة.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة أحلام ، لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذى تعود به بعد غياب طويل، وسيتضمن الألبوم 20 أغنية تتعاون فيها مع كبار شعراء وملحني الوطن العربي.

كثير سالوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة ؟؟ وبحسب عرفت ان الحضور الجماهيري الغي لكل الحفلات وتحول اون لاين انا سافرت وجيتكم عشان احتفل فيكم باذن الله راح اقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم اهم عندي يا اغلى جمهور وشكرا لكل من حرص على الحضور الله يزيل هذه الغمة pic.twitter.com/CX71TBFvvP — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 22, 2020