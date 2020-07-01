أحلام تعترف: تستعين بـ الآيباد على نسيان كلمات الأغاني

(المستقلة)..بطريقة طريفة كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، استخدامها الحاسب اللوحي في حفلاتها الفنية عند الصعود على خشبة المسرح، لافتة إلى أنها “تنسى الكلمات في بعض الأحيان”.

وأضافت ” لو نسيت الاي باد كارثة أنا حافظه بس اشوف الجمهور ادوخ واضيع”.

وقامت أحلام بنشر مقطع فيديو لكوكب الشرق أم كلثوم وهي تغني فيه أغنيتها الشهيرة “إنت عمري” وظهرت بالفيديو وكأنها نسيت الكلمات، ويقوم أحد أعضاء الفرقة من خلفها بتلقينها، فعلقت أحلام قائلة:” ذكرتني بوحده الله يصبحها بالخير” .

وردّت أحلام على تغريدة أحد متابعيها :” مش أنا اكيد والمشكلة أني حافظه واطلع على المسرح انسى”.