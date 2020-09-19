أحلام تروج لحفلها في السعودية

المستقلة..روجت المطربة الإماراتية أحلام لحفلها الغنائي، المقرر أن تحييه في جدة، يوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر الحالي، بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ90.

ونشرت أحلام صورة لها من حفل سابق، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، وعلقت: “انتظروني يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 من مسرح الجوهرة، أحبكم يا أهلي أهل السعودية في احتفالات اليوم الوطني السعودي”.

وفي الفترة الماضية، التزمت أحلام بالإجراءات التي تتخذها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا، وكانت تتواجد في منزلها وتستغل فترة العزل في التواصل مع جمهورها، إذ تشاركهم عدد من الوصفات الطبيعية، وتشاركهم تفاصيل يومها عبر “سناب شات”

كما تستعد المطربة الإماراتية لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية خلال الفترة المقبلة.