اخر احصائيات كوفيد_19 في العالم

المستقلة/ أشارت أحدث الإحصاءات إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ 10 ملايين وأكثر من 270 ألف شخص، في حين وصل عدد الوفيات إلى ما يزيد عن نصف مليون نسمة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر العالم بعدد الإصابات بملونين وأكثر من 637 ألف حالة، تليها البرازيل بمليون وأكثر من 345 ألف إصابة، ثم روسيا ثالثة بما يزيد عن 634 ألف مصاب.

وفيما يلي أحدث مستجدات فيروس كورونا في العالم ليوم الاثنين:

– أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن شفاء 819 شخصا من المصابين بفيروس كورونا، ليصبح عدد المتعافين في البلاد 36 ألفا و313 شخصا.

– وزارة الصحة العمانية تسجل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الإصابات في السلطنة إلى 39 ألفا و60 مصابا.

– أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية عن وفاة سيدة أربعينية من الخليل، مما يرفع عدد الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 8 حالات.

– سجلت الهند 19 ألفا و459 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 548 ألفا و318 شخصا، وأعلنت عن وفاة 480 مصابا ليصبح عدد الوفيات 16 ألفا و475.

– قالت ولاية فيكتوريا الأسترالية إنها تدرس إعادة فرض قيود التباعد الاجتماعي بعدما سجلت 75 إصابة، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ الأول من أبريل الماضي.

– رصدت الصين 12 إصابة جديدة مؤكدة مقابل 17 حالة في اليوم السابق، وذلك في ظل سعي العاصمة بكين لكبح موجة جديدة من العدوى ظهرت في منتصف يونيو.

– ألمانيا تعلن تسجيل 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 256 الأحد، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193 ألفا و761 شخصا.

– المكسيك تسجل 4050 إصابة جديدة بفيروس كورونا و267 وفاة، مما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من 216 ألفا والوفيات إلى ما يزيد عن 26 ألف شخص.