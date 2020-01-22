أحدث صيحات الموضة لـ«جواكيت النساء» في شتاء 2020

المستقلة / الجاكيت أحد القطع الشتوية الأساسية في خزانة ملابسك، فهي القطعة التي تعطي لإطلالتك طابعًا خاصًا من الأناقة والرقي، ويجب اختيار قطعة الجاكيت بعناية؛ لأنه يخفي الملابس الرئيسية ولا يُظهر أي شيء آخر عادة، ولهذا يجب أن تتعرفي على أحدث صيحات الموضة لمعطف وجاكيت 2020، حتى تستمتعي دائمًا بالإطلالات الأنيقة المتألقة.

1- الجاكيت البامب:

الجاكيت البامب جاء على رأس موضة الشتاء لهذا العام، وهو من أهم القطع التي تلجأ إليها كل فتاة في فصل الشتاء لحمايتها من درجات الحرارة المنخفضة، بالإضافة إلى الإطلالة الرائعة التي يمنحها لكِ، وظهر الجاكيت هذا العام بقصة طويلة تغطي الأرداف والسيقان، وانتشر بألوانه الزاهية مثل الأحمر والأخضر، بالإضافة إلى الأسود والأبيض والأزرق والبني.

يمكنك تنسيق الجاكيت مع البناطيل الجينز وحذاء كعب عالٍ، أو يمكنكِ اختيار حذاء رياضي.

2- الجاكيت الرياضي:

إذا كنت لا تحبين فكرة السترات الثقيلة التي تثقل كاهلك، فاختاري سترة خفيفة رياضية، والتي تحميك من الهواء والبرد، ولا شك أن الجاكيت الرياضي خفيف ويأتي مزودًا بتقنية عاكسة للحرارة لتدفئتك، كما أنه خفيف ومقاوم للماء.

3- الجاكيت المزود بالكاب:

تستمر موضة الجاكيت الكاب سواء القصير أو الطويل في شتاء 2020، لما يعطيه من الشعور بالدفء، وتفضل النساء ارتداء الكاب، لمواكبة الأزياء العصرية والظهور فى إطلالة أنثوية أنيقة جذابة، وتختلف أشكال وقصات الكاب؛ حيث يساعدك القصير منه وخصوصًا الفرو على التألق في خروجات الليل، الذي يجعلك تشعرين بالراحة أثناء التنقل، كما يمكن ارتداء موضة الكاب الطويل على الملابس الكلاسيكية.

4- الجاكيت الفرو:

قطعة لها سحرها الخاص بفصل الشتاء لدى النساء بمختلف أعمارهن، فهو من أكثر قطع الأزياء أناقة، كما بمقدوره منح الدفء لمن ترتديه بجانب إطلالته الجذابة، ولأن الفرو ما زال رائجًا بعام 2020، نقدم لكِ طرق ارتدائه.

ويتوافر الجاكيت الفرو بالألوان الفاتحة والبراقة، ويمكنك تنسيقه مع إطلالتك الكاجوال أو حتى مع فستان سهرة أنيق، وتقدم معظم المتاجر والعلامات التجارية تصميمات متنوعة منها، وألوان بين الأبيض والأسود والبني بدرجاته، والنبيتي أو مزيج بين اللونين.

كما يمكنك الاستعانة بالجاكيت الفرو في السهرات؛ باختياره بألوان غامقة أو المحايدة منه مع ملابس السهرة، ولكن لا بد من تجنب الألوان الساطعة ليلًا مثل الأصفر والأحمر، ويمكنك القيام بتنسيقه مع فستان من نفس اللون أو مع تنورة وبلوزة مناسبة لأجواء السهرة وحذاء ذي كعب مرتفع.

5- الجاكيت البليزر:

يتميّز الجاكيت البليزر بشكله الأنيق والعصري، وهو قطعة لا تختفي من منصات عروض الأزياء، فامتلأت ساحة الموضة بالكثير من الصيحات الرائعة، التي تضمن للمرأة التألق بشكل عصري وغير تقليدي، ومن بين هذه الصيحات الجواكيت البليزر، وهي تأتي بقصات كثيرة ومتنوعة.

وأهم ما يميز الجواكيت البليزر، أنها تساعدك على تغيير اللوك الخاص بك سواء كان من الرسمي إلى غير الرسمي، بواسطة الاكسسوار أي السلاسل والحقائب والأحذية المختلفة.

6- الجاكيت الجلد:

تمنح الجواكيت الجلدية إطلالتنا الكثير من الفخامة والأناقة بسهولة ودون الكثير من المجهود، وفى هذا العام تحظى الملابس الجلدية بشعبية واسعة، سواء كجواكيت أو بناطيل أو جيب، وعلى الرغم من أن موضة الجاكيت الجلد لا تتغير كثيرًا؛ إلا أن تصميمات شتاء 2020 تتميز بأناقة شديدة.

أما الجاكيت الجلد القصير، فهو يعد من الجواكيت الجلد المميزة التي تتماشى مع أصحاب الأجسام المثالية بشكل كبير، فهو يتميز في تصميمه بوجود حزام يُزيد من إبراز منطقة الخصر، وجعلها أكثر جاذبية ولونه «جملي» من الألوان المميزة التي تتماشى مع أغلب ملابسك، فهو من أكثر الألوان المميزة فى فصل الشتاء.

وعمدت دور الأزياء إلى ابتكار وتقديم أجمل تصميمات أزياء الجلد بألوان وقصات متنوّعة ومتعددة؛ كي تلائم مختلف الأذواق وأشكال الأجسام.