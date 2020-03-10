أجويرو سيعود إلى إسبانيا ولكن هذه المرة بقميص ريال مدريد

المستقلة …. كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، قد يعود إلى إسبانيا في الصيف المقبل، ولكن هذه المرة بقميص ريال مدريد.

وانتقل أجويرو (31 عامًا) إلى مانشستر سيتي، قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف 2011، ونجح في تحقيق العديد من البطولات معه.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يدرس إحضار منافس قوي لكريم بنزيما في هجوم الميرنجي، ويرى أن أجويرو هو الأنسب لذلك.

ويرتبط أجويرو بعقد مع السيتي حتى نهاية الموسم المقبل، ويعتبر رحيله عن ملعب الاتحاد أقرب من أي وقتٍ مضى.

وينتظر مانشستر سيتي حكم المحكمة الرياضية بشأن قرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) بحرمانه من المشاركات الأوروبية لمدة عامين مقبلين، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت صحيفة “ذا صن” البريطانية، قالت إن مانشستر سيتي سيسمح لأجويرو بالرحيل في الصيف المقبل، إذا تم منع الفريق من المشاركة بدوري أبطال أوروبا بدءًا من الموسم الجديد.

وأوضحت أن السيتي سيعامل أجويرو كحالة خاصة، لا سيما أن سنه 31 عامًا، وبالتالي في حالة تأييد العقوبة الأوروبية، لن يظهر اللاعب مجددًا بدوري الأبطال إلا بعمر 34 عامًا.

وأشارت تقارير أخرى لرغبة ريال مدريد في ضم ليروي ساني أيضا من مانشستر سيتي، في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة “كيكر” الألمانية، فإن بايرن ميونخ تراجع عن اهتمامه باللاعب، خاصة وأنه لم يشارك مع السيتي منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، مما يتيح الفرصة أمام الريال لضمه.

وتعرض ساني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ليفربول بكأس الدرع الخيرية، في أغسطس/ آب الماضي، ومن وقتها ولم يشارك مع السيتي في أي مباراة رسمية.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد وضع ساني ضمن أجندته الصيفية، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق، علمًا بأن اللاعب ينتهي عقده في صيف 2021، ولا توجد إشارات تفيد بإمكانية تجديده.

وشارك ساني في 134 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق قادمًا من شالكة في صيف 2016، ونجح في تسجيل 39 هدفًا، وصناعة 45 أخرى.