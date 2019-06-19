أجور الجباية لسيارات الرمل في كربلاء تصل 5 مليون دينار يوميا

( المستقلة ) / علي النصر الله / … دعا عضو تحالف سائرون عن محافظة كربلاء النائب رياض المسعودي ، اليوم الاربعاء،مجلس المحافظة والمحافظ الى تخفيض أجور الجباية عن إصحاب الشاحنات المحملة بالمواد الصناعية من المقالع الرملية كونها تثقل كاهل أصحاب المركبات ، مؤكدا إن “الضائعات تصل إلى اكثر من ٥ مليون دينار يومياً “.

وقال المسعودي لـــ ( المستقلة ) ، ضمن “برنامجنا الرقابي قمنا بزيارة الى مركز الجباية للشاحنات المحملة بالمواد الصناعية من المقالع الرملية والحصو والجلمود غربي المحافظة “.

وأضاف طالبنا “حكومة كربلاء المحلية الى تخفيض أجور الجباية لإصحاب الشاحنات المحملة بالمواد الصناعية من ٢٥ ألف دينار إلى ١٠ آلاف دينار كونها تثقل كاهل أصحاب السيارات “.

وتابع كما “دعونا الى ضرورة تخفيض أحمال الشاحنات الكبيرة، وتحديد نقاط معينة للمرور لغرض الحفاظ على حالة الطرق، والتي اصبحت اشبه بطرق الموت “.