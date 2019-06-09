أجهزة العرض 4K من بينكيو تتصدر الحصة التسويقية لمدة 5 أرباع متتالية

(المستقلة).. باعتبارها العلامة التجارية الأولى في العالم لجهاز العرض DLP، تصدرت حصة شركة بينكيو التسويقية واحتلت المرتبة الأولى في سوق أجهزة العرض 4K في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط على مدار خمسة أرباع متتالية.

واحتفظت شركة بينكيو بموقعها الريادي في المركز الأول خلال الربع الأول من عام 2019 في منطقة الشرق الأوسط، بنسبة 65.54٪ في المملكة العربية السعودية وبنسبة 33.76٪ في الإمارات العربية المتحدة، كما احتلت المرتبة الأولى في قطاع أجهزة العرض 4K خلال نفس الفترة وفي بلدان مثل اليابان والهند وتايلاند.

تواصل شركة بينكيو تطوير التقنيات الرائدة وتقدم تجربة بصرية أفضل للحياة، كما تقدم تقنية Cinematic Color™ الحصرية ألونًا دقيقة يسعى إليها المخرجون حيث تمكنهم من نقل المشاعر للمشاهدين. وتبحث شركة بينكيو دائمًا عن التقنيات المبتكرة من أجل إطلاق أجهزة العرض المنزلية 4K الجديدة لمحترفي العمل السمعي والبصري (AV) ومستخدمي السينما المنزلية والأشخاص الذين يبحثون عن الترفيه المنزلي من خلال مشاهدة الشاشات الكبيرة، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة من 4K HDR. كما تعهدت شركة بينكيو بتوفير تجربة عرض 4K HDR أفضل وعززت من دقة الألوان للوصول إلى مستويات Rec.709 الأوسع مع موازنة مستوى السطوع في أحدث موديلات W1700M وTK800M. وتقدم تجارب مشاهدة مذهلة للأفلام والألعاب الرياضية في منزلك.

وصرح مانيش باكشي، المدير العام لشركة بينكيو في الشرق الأوسط وتركيا، قائلاً “يسعدنا أن الربع الأول من العام كان رائعًا للغاية، ونحن فخورون بحفاظنا على مكانة رائدة للربع الخامس على التوالي هذه المرة. ومن المؤكد أن الوصول إلى قمة هذا القطاع داخل سوقين كبيرين على مستوى العالم يعد إنجازًا نود الاحتفاء به ونسعى دائمًا إلى تحسينه. فهذا هو حصيلة جهدنا المستمر لتحسين أدائنا السابق من خلال متابعة التركيز على الابتكار الذي يوفر مزيجًا سلسًا بين المرافق والتكنولوجيا”.

وفق مصدر بيانات الحصص السوقية المستند إلى تقرير FutureSource في الربع الأول من عام 2019، تشمل المنطقة أستراليا وبنغلاديش ومصر والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا والمغرب وماليزيا ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وبقية دول الشرق الأوسط وبقية دول إفريقيا وباقي رابطة الدول المستقلة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.

المصدر: “ايتوس واير“