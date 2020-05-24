أثينا تتهم تركيا بالاستيلاء على قطعة أرض يونانية

(المستقلة)..اشتكت اليونان لأنقرة من استيلاء قوات تركية على قطعة أرض عند مجرى نهر إيفروس، الذي يفصل بين البلدين.

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد تحدّث الأربعاء عن “نزاع” مع أنقرة، قائلاً مجرى نهر إيفروس “قد تغيّر”.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام يونانية، أمس الجمعة، بأن قوات تركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود بين البلدين.

ورداً على الاتهامات، أكدت تركيا امس السبت أنها لن تسمح بـ”أمر واقع” على حدودها مع اليونان.

وجاء في بيان للخارجية التركية أن أنقرة أبلغت اليونان بأن مجرى النهر “تغيّر بشكل كبير لأسباب طبيعية واصطناعية” منذ العام 1926 حين أقيمت الحدود، وأن إيجاد حل يتطّلب تنسيقاً تقنياً.

وقالت الوزارة إن النزاع يمكن حلّه عبر محادثات بين الوفدين التقنيين للبلدين، وهو اقتراح قدّمته أنقرة لأثينا. وأضافت الوزارة: “لن نسمح بأي شكل من الأشكال بأمر واقع على حدودنا”.

والنزاعات بين تركيا واليونان مستمرة من عقود، وقد زادت حدة التوتر بين البلدين مؤخراً بسبب ملفات المهاجرين، والتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، والاتفاقيتين الموقعتين بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.

وفي آذار/مارس الماضي تواجه آلاف المهاجرين مع شرطة مكافحة الشغب عند الحدود اليونانية، بعدما فتحت تركيا المجال أمام مغادرة المهاجرين أراضيها والتوجّه إلى أوروبا.