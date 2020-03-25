أثناء العزل.. رجيم مذهل يحول جسمك لماكينة حرق

المستقلة /تخشى الكثير من النساء أثناء فترة العزل الذاتى التى يتبعها الكثير منا فى الوقت الحالى لمواجهة فيروس كورونا من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات فلما لا تفكرين فى التخلص من وزنك الزائد.

إليك رجيم بسيط يمكنك التخلص من الكيلوجرامات التى اكتسبتها طوال فصل الشتاء وتحويل جسمك لمكينة لحرق الدهون فى 14 أيام فقط ورفع مناعة جسمك فى الوقت نفسه إليك خطة الرجيم يقدمها (صدى البلدد ) عنموقع برايت سايد.

. إليك خطة الريجيم:

وجبة الفطور يوميًا:

كوب شوفان باللبن

اليوم الأول:

الغداء: 4 ملاعق أرز + شريحتان من السمك المشوى.

العشاء: كوب من الاعشاب .. زنجبيل وقرفة + 3 ثمرات فاكهة.اليوم الثاني:

الغداء: سمك مشوى + طبق سلاطة كبير

العشاء:

كوب زبادى مضاف إليه بذور الكتان

اليوم الثالث:

الغداء: طبق خضار سوتيه مضاف إليه الزنجبيل +طبق شوربة كرنب حارقة للدهون

العشاء: طبق شوربة حارقة للدهون + كوب من الشاى الأخضر

اليوم الرابع والخامس:

الغداء: شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضاف إليها القرفة والزنجبيل + طبق كوسة سوتيه كبير.

العشاء: كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من الزنجبيل.

اليوم السادس والسابع :

الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء.

العشاء: كوب زبادى بمضاف إليه ملعقة من القرفة + ثمرة من الفاكهة.