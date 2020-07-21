أتلتيكو مدريد يفقد خدمات نجمه بارتي بسبب الإصابة

المستقلة .. ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الغاني توماس بارتي نجم خط وسط أتلتيكو مدريد سيغيب عن صفوف الروخيبلانكوس بمباراته القادمة بمسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يواجه فريق أتلتيكو مدريد منافسه لايبزيج الألماني يوم الثالث عشر من شهر أغسطس القادم، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة “لشبونة” البرتغالية.

وشارك توماس بارتي في مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة بالدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وطلب الغاني توماس بارتي من الجهاز الفني استبداله بالدقيقة 55 من عمر اللقاء بسبب شعوره ببعض الإنزعاجات العضلية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن الفحوصات الطبية التي خضع لها توماس بارتي أثبتت تعرضه لكسر بسيط، سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، وبذلك لن يلحق بمباراة لايبزيج القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع مشاركة المكسيكي هيريرا بدلاً من توماس بارتي في مباراة لايبزيج القادمة.

وسيتواجد توماس بارتي مع الفريق الإسباني بدوري أبطال أوروبا إذا نجح الأتلتي في اجتياز عقبة لايبزيج، حيث أنه من المقرر أن يواجه أتلتيكو مدريد الفائز من مباراة أتلانتا الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي البطولة.