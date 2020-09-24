أتلتيكو مدريد يعلن التعاقد مع الهداف لويس سواريز مقابل 6 مليون يورو

أتلتيكو مدريد يعلن التعاقد مع الهداف لويس سواريز مقابل 6 مليون يورو

المستقلة/ – أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، رحيل مهاجمه لويس سواريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وقال البيان الرسمي للنادي: “برشلونة وأتلتيكو مدريد توصلا لاتفاق بشأن انتقال لويس سواريز، وسيدفع النادي المدريدي 6 ملايين يورو كمتغيرات”.

وأضاف: “نادي برشلونة يُعرب عن امتنانه لسواريز، لالتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل”.

وأشار برشلونة إلى أنه سيقوم بعمل حفل وداعي ومؤتمر صحفي لسواريز يوم الخميس، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت إسبانيا.

وكان سواريز قد انضم لصفوف برشلونة، في صيف 2014 قادمًا من ليفربول الإنجليزي، وحصد 13 لقبًا خلال 6 سنوات قضاها مع الفريق الكتالوني.