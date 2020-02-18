أتلتيكو مدريد يصعق ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يصعق ليفربول في دوري أبطال أوروبا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 1-0في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ساؤول نيجيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 4 من المباراة التي أقيمت بملعب واندا متروبوليتانو.

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وتعد هذه هي الخسارة الأولى لليفربول في دوري أبطال أوروبا، منذ السقوط بنتيجة 0-2 أمام نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات الموسم الحالي.

ويخوض الفريقان مباراة الإياب في ملعب أنفيلد معقل ليفربول يوم 11 مارس/آذار المقبل.

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