أتلتيكو مدريد يصعق ليفربول في دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد يصعق ليفربول في دوري أبطال أوروبا
(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 1-0في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وأحرز ساؤول نيجيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 4 من المباراة التي أقيمت بملعب واندا متروبوليتانو.
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وتعد هذه هي الخسارة الأولى لليفربول في دوري أبطال أوروبا، منذ السقوط بنتيجة 0-2 أمام نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات الموسم الحالي.
ويخوض الفريقان مباراة الإياب في ملعب أنفيلد معقل ليفربول يوم 11 مارس/آذار المقبل.
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