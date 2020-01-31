أتلتيكو مدريد يستعيد نجمه السابق

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن تعاقده مع يانيك كاراسكو، نجمه السابق، قادما من داليان ييفانج الصيني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشر أتلتيكو مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه إنه توصل لاتفاق مع النادي الصيني على ضم كاراسكو، مشيرا إلى أن الجناح البلجيكي اجتاز الفحص الطبي.

ويسعى النادي المدريدي لدعم صفوفه، لا سيما في خط الهجوم، في ظل تذبذب نتائجه بمختلف البطولات في الموسم الحالي.

وسبق لكاراسكو صاحب الـ26 عاما اللعب لأتلتيكو موسمين ونصف بين 2015 و2018، قبل انتقاله إلى داليان ييفانج مقابل 10 ملايين يورو.

وخاض النجم البلجيكي 124 مباراة مع أتلتيكو في فترته السابقة، سجل خلالها 23 هدفا.

ويحتل أتلتيكو حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، متأخرا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.