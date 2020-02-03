أتلتيكو مدريد “بلا أنياب” في مواجهة ليفربول

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن معاناة أتلتيكو مدريد الإسباني من أزمة كبيرة قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، وهي نقص عدد المهاجمين المتاحين في قائمته، بسبب تعرض 4 منهم للإصابات.

أتلتيكو يستضيف ليفربول، حامل اللقب، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يوم 18 فبراير/شباط الجاري، فيما تقام مباراة الإياب في إنجلترا يوم 11 مارس/أذار المقبل.

وأعلن أتلتيكو في بيان رسمي عن معاناة ألفارو موراتا من إصابة في الساق، تعرض لها في مباراة الديربي أمام ريال مدريد، التي خسرها “الروخيبلانكوس” 1-0 السبت الماضي، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وبهذا ينضم موراتا إلى الثلاثي الهجومي المصاب جواو فيليكس ودييجو كوستا وأنخيل كوريا، ما يجعل خط هجوم أتلتيكو شبه خاليا قبل المواجهة الحاسمة أمام ليفربول.

دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، لن يكون أمامه سوى الاعتماد على البلجيكي يانيك كاراسكو، المنضم حديثا لصفوف الفريق، فضلا عن بعض الأسماء الشابة من لاعبي أكاديمية النادي.

يذكر أن أتلتيكو يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة من 22 مباراة، وهو صاحب الهجوم الأضعف بين الفرق الـ10 الأولى في الترتيب، متساويا مع أتلتيك بلباو، بـ22 هدفا لكل منهما.