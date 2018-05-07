أتشعر بمزاج سيئ؟ إذاً ابتعد عن هذه الأطعمة الـ6..

(المستقلة) … كثير من الأحيان نستيقظ بمزاج سيئ، قد نعرف سببه وقد لا نعرف، إلا أنه بات من المؤكد أن هناك بعض الأطعمة أو المكونات التي قد تزيد الأمر سوءاً فيما يخص الشعور بالمزاج السيئ، حسب موقع “ديلي هيلث بوست”، ومن هذه الأطعمة:

1- السكر

صدق أو لا تصدق، فإن السكر من المواد التي تؤثر كثيراً بالسلب على المزاج، ويجب أن تدرك أن السكر يدخل في الكثير من المواد الغذائية التي تتناولها، والتي ربما تظهر وكأنها خالية من السكر، إلا أن الحقيقة أنها بالفعل تحتوي على السكر. فالأطعمة المعلبة تحتوي على السكر، حتى وإن كُتب عليها أنها تحتوي على شراب الذرة أو السكروز أو الدكستروز أو الفركتوز أو اللكتوز.

ومما لا شك فيه أن السكر يتسبب في مشاكل صحية عديدة، أبرزها طبعاً مرض السكري، إلا أن السكر مرتبط أيضاً بمشاكل أخرى مثل السمنة واضطراب الغدة الدرقية والاكتئاب. لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بالاعتماد على سكر الفواكه أو السكر الخام المستخرج من قصب السكر، من أجل صحة أفضل ومزاج معتدل.

2- الدقيق الأبيض

نعرف جيداً أن الدقيق (الطحين) الأبيض مضر بالصحة، إلا أننا للأسف نجده يتسلل إلى الكثير من الأطعمة التي نتناولها بصفة يومية. وربما كنت تتحاشى تماماً الخبز الأبيض، إلا أنك تتناول بعض أنواع الحساء الذي قد يضاف إليه الدقيق الأبيض من أجل زيادة السُمك. إن السعرات الحرارية والمستوى العالي من الغلوكوز في الدقيق الأبيض يتسببان في تغيرات حادة في المزاج، كما يتسببان في الشعور بنوبات من الجوع. لذا ينصح الخبراء بالاعتماد على الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والشعير بدلاً من الدقيق الأبيض.

3- أسبارتام

أصبح الأسبارتام من أكثر العناصر البديلة للسكر الدارجة، حيث يدخل في صناعة الكثير من المواد الغذائية كبديل عن السكر. إلا أن خبراء التغذية يحذرون من أن الأسبارتام له مضار كبيرة ومنها التسبب بالصداع والاضطرابات المعوية والتشنجات. لذا يفضل استبدال الأسبارتام بمحليات أخرى عضوية أو باستخدام عسل النحل.

4- الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)

تستخدم الغلوتامات أحادية الصوديوم في صناعة الأغذية المغلفة للحفاظ على الطعم ولضمان صلاحية أطول، لذا فهذه المادة تدخل في صناعة كل شيء بدءاً من البطاطا المقرمشة إلى الأطعمة المثلجة، إلا أنها في الحقيقة تسبب العديد من المشاكل الصحية ومنها الشعور بالدوار والغثيان والتوتر، إضافة إلى المساهمة في الشعور بمزاج سيئ.

ومن أجل تفادي هذه المشكلات، يمكنك الاعتماد على المنتجات الغذائية العضوية أو المنتجات التي يُدون عليها أنه خالية من الغلوتاملت أحادية الصوديوم (MSG-free).

5- الزيوت المهدرجة

تستخدم الزيوت المهدرجة أيضاً في الكثير من المنتجات بغرض إطالة فترة صلاحية الأغذية المغلفة. وتتسبب الزيوت المهدرجة بارتفاع الكوليسترول في الدم وزيادة الوزن، كما أنها صعبة الهضم لذا فإنها قد تتسبب أيضاً في المشاكل المعوية. لذا، من أجل الابتعاد عن المزاج السيئ، حاول الاعتماد على زيت الزيتون البكر أو زيت جوز الهند.

6- الألوان الصناعية

بالرغم من أن هناك العديد من ملونات الطعام الطبيعية، إلا أنه يتم استخدام الألوان الصناعية للأغذية على نطاق واسع، مما يتسبب في مشاكل صحية عديدة، ومنها فرط الحساسية والربو، إضافة إلى المساهمة في الشعور بمزاج سيئ. لذا يُنصح بالاعتماد على المواد الطبيعية والعضوية لتلوين الأطعمة والابتعاد تماماً عن الألوان الصناعية.