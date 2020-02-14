أتجاهات الهندسة المعمارية و التصميم لعام 2020

المستقلة … م. حنان الفلوجي / عندما ندخل الربع الأخير من العام و ننظر الى العقد الجديد في العين ، سنرى العديد من التغيرات و الاتجاهات في الهندسة المعمارية الحديثة.

مما اضطر المهندسون و المصممون الى اعادة التفكير في الطريقة التي يبنون بها في مواجهة تغيرات المناخ.

و سنرى تدفقا للتصميم الاخضر بأستخدام طرق و مواد صديقة للبيئة كما يتحول المقاولون تدريجيا الى استخدام مواد و معدات أكثر استدامة و مرونة ، و يتم تصنيع بعض هذه الانواع من المعدات لزيادة الانتاجية دون تعريض البيئة للخطر .

دعنا نلقي نظرة على بعض اتجاهات التصميم و الهندسة المعمارية التي ستتولى عام 2020

1 .تعظيم الهواء الطلق

سيتم اعادة تقديم الشرفات و المدرجات و الباحات كعناصر تصميم رئيسية و ستزداد شعبية الستائر الزجاجية للسماح بفتح المساحات اثناء الطقس الجيد.

2 .المنازل الذكية و الالية

هناك زيادة في استخدام الاتمتة للمباني التي تم اصلاحها و الجديدة، و اصبحت الانظمة الالية التي في الاضاءة و درجة الحرارة و أمن منزل المرء اكثر طلبا الان . و يوفر المبنى الذكي لمستخدميه راحة اكبر و فواتير استهلاك اقل .

3 . المساحات المفتوحة القابلة للتكيف

تمنحك المساحات المفتوحة القدرة على تحويل اي مساحة وفقا لتفضيلاتك . و يتم التخلص من الجدران و الاقسام لاعطاء خاصية أكثر و مرونة و قابلية للتكيف مع التصميم ، و عندما كان دمج المطبخ و غرفة المعيشة هو المعيار السابق فقد تم توسيعه الان ليشمل التراس و في بعض الحالات حتى غرفة النوم .

4 . زيادة الاهتمام بالمطبخ و الحمامات

2020 سوف تعطي أهمية للمطابخ و الحمامات و يبقى المطبخ مركز الانشطة المنزلية، و لقد تطورت المطابخ على مر السنين لتكون محور المنزل ،حتى مع انتعاش سوق الاسكان يقال ان المهندسين المعماريين و المصممين يؤكدون ذلك.

الحمامات، من ناحية اخرى لم تعد مجرد مساحات للعناية الشخصية فلقد تطورت لتصبح مساحة من الاسترخاء و الانتعاش بعد يوم شاق من العمل . و تشير الزيادة الحادة في مبيعات حوض الاستحمام و الجاكوزي الى المزيد و المزيد من الاشخاص الذين يقضون وقتا في الانصال عن العالم الخارجي و اعادة الاتصال بالذات اثناء الاسترخاء في حماماتهم .

5 . الصناعية و البساطة

تشجع الصناعة استخدام الحديد و الالمنيوم و الخشب و حتى البلاستيك المعاد تدويره لتقليل تكاليف البناء و يتميز بأشكال غير متكافئة و غياب العناصر السطحية و الخطوط البسيطة ، و تكمن بساطتها في انها تضمن عزل حراري و صوتي يساعد في خفض التكاليف و كذلك يفيد البيئة.

6 . اصلاح و تأهيل المباني و المساحات

ان أعادة تأهيل المباني القديمة و التاريخية تمنحهم فترة اطول في الحياة ، و بالتالي توسيع فائدتها الى المجتمع

و المباني التاريخية على وجه الخصوص تضيف قيمة تاريخية الى المدينة ، و اصلاح و تعديل المباني القديمة اكثر اقتصادا مقارنة بهدمها و البناء مرة اخرى من نقطة الصفر .

العمارة و التصميم تتغير الى الافضل و ستثبت هذه الاتجاهات و بعضها الاخر أنها غيرت اللعبة في صناعة البناء .