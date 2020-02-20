أتالانتا يعيد هيبة ملعب سان سيرو في دوري أبطال أوروبا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز أتالانتا الإيطالي على فالنسيا الإسباني 4-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليواصل تقديم أداءه التاريخي في ظهوره الأول بالبطولة.

أتالانتا يخوض مبارياته الأوروبية على ملعب سان سيرو، معقل الجارين ميلان وإنتر ميلان، وذلك لعدم استيفاء ملعبه أتليتي أزوري شروط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا لاستضافة مباريات أوروبية.

المستقلة تستعرض في السطور التالية كيف أعاد أتالانتا هيبة ملعب سان سيرو في دوري أبطال أوروبا.

غياب الكبار:

ملعب سان سيرو، الذي يحمل أيضا اسم جوسيبي مياتزا أسطورة ميلان وإنتر، شاهد على إنجازات كبيرة لقطبي ميلانو في دوري أبطال أوروبا، إلا أن الوضع اختلف بعد تردي نتائج الفريقين في السنوات الأخيرة.

ميلان يغيب عن دوري الأبطال منذ آخر ظهور له في نسخة 2013-2014، في انعكاس لتخبطه في الدوري الإيطالي وفشله في حصد مركز مؤهل إلى البطولة.

إنتر ميلان من جانبه فشل في التأهل في 6 مواسم متتالية بين 2012 و2017، وعاد في الموسم الماضي ثم الموسم الحالي، لكنه لم يتمكن من اجتياز مرحلة المجموعات في النسختين.

وخاض إنتر 6 مباريات على ملعب سان سيرو في دوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم الماضي، فاز في 2 منها فقط، فيما تعادل 3 مرات وخسر مرة، وسجل 8 أهداف واستقبل 6.

ترسانة هجومية:

أتالانتا يملك هجوما مرعبا هو الأقوى في الدوري الإيطالي هذا الموسم بتسجيله 63 هدفا في 24 مباراة، أكثر بـ8 أهداف من لاتسيو في المركز الثاني.

هجوم أتالانتا القوي ساعده في اجتياز مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رغم البداية الكارثية في البطولة، وخسارته في أول 3 مباريات.

ولعب أتالانتا 4 مباريات على ملعبه المستعار سان سيرو في دوري أبطال أوروبا، فاز في 2 منها وتعادل مرة وخسر مرة، وسجل 8 أهداف واستقبل 4.