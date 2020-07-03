أب يحرق أبناءه الأربعة في العراق

كشفت شرطة كربلاء في العراق، الخميس، عن اعتقال أب قام بقتل ابنائه الأربعة حرقاً بمادة البنزين بسبب خلافات عائلية مع زوجته.

وقالت الشرطة، في بيان لها، إنه بعد التحقيق مع الشخص القاتل عن أسباب الجريمة اعترف بوجود خلافات مع زوجته التي كانت تريد الطلاق منه قبل أن تترك منزله، ثم قام الجاني بغلق الباب على أولاده وهم ابنه الكبير وعمره 13 عامًا وبناته أعمارهن (11 و 6 و 3) أثناء نومهم، وبعد ذلك قام برش مادة البنزين في الغرفة وحرقهم مما أدى لوفاتهم جميعاً.ِِ