أبوظبي دبي إس تي أو بي سيريز 22 إنفستمنت تدخل اتفاقيّة مناقصة عامة مع ميندول هولدينجز

(المستقلة)..عقدت كلّ من شركة “أبوظبي دبي إس تي أو بي سيريز 22 إنفاستمنت بارتنرشيب”، المشار إليها في ما يلي باسم “أبوظبي 22″، وشركة “ميندول هولدينجز” المحدودة، المشار إليها في ما يلي باسم “ميندول”، والمدرجة في بورصة “كوينسوبر” (https://www.coinsuper.com) التي تتخذ من “هونج كونج” مقراً لها، اتّفاقيّة فيما بينهما، تقوم “أبوظبي 22” بموجبها بالاستحواذ على حصّة بحدّ أدنى تبلغ 33.3 في المائة من العملة المشفرة “ميندول” (“MIN”، https://mindol.net) التي تصدرها شركة “ميندول”، من خلال عرض مناقصة.

وسيساهم تنفيذ عرض المناقصة على تعزيز الشراكة الاستراتيجيّة مع “ميندول”. وتتوقع كلا الشركتَين أن يتخطى عرض “أبوظبي 22” بكثير أيّ عرض تيُقدّم عبر قنوات البورصة الاعتياديّة. ومع تقديم عرض بسعرٍ ثابت، تمّ اختيار وسيلة عرض المناقصة لما تتميز به من قيمة استراتيجيّة.

وتقوم رؤية شركة “ميندول” لعام 2019 بوضع هدف لعملتها المشفرة، ضمن أكثر من ألفَي نوع من العملات المشفرة المتوافرة اليوم، لتتمتّع بقيمة سوقيّة ضمن أفضل 30 عملة مشفرة. وانطلاقاً من كونها شركة تركز على “دمج الثقافة الفرعيّة وتقنيّة ’بلوك تشاين‘”، ستقوم الشركة بتطوير لعبة عبر الإنترنت تستفيد من تكنولوجيا التعاملات الرقمية قنيّة “بلوك تشاين”، بعد وضع ميزانيّة تطوير تبلغ 150 مليون دولار أمريكي. وسيتمّ أيضاً تطوير محفظة حصريّة من “ميندول”، تُستخدم عبر الهواتف الذكيّة، لمشروع “إنفلوانسر فوتينج” (تصويت المؤثرين في مجتمع العملات المشفرة) الحالي واللعبة المستقبليّة عبر الإنترنت التي سيتمّ تطويرها لاحقاً. وسيتمّ أيضاً الإعلان عن استراتيجيات ومشاريع إعلاميّة جديدة من “ميندول” مع نهاية سبتمبر 2018.

*المصدر: “ايتوس واير”