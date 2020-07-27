أبل قد تعمل على تضمين ميزة Face ID في أجهزة ماك المحمولة

وفقاً لبعض التسريبات البرمجية من داخل نظام التشغيل الخاص باجهزة الماك تبين ان شركة آبل تعمل على تطوير ميزة بصمة الوجه Face ID وتقنية TrueDepth لتكون عملية توثيق هوية المستخدم ببصمة الوجه.

يذكر ان شركة أبل الامريكية تعمل على تضمين هذه الميزة من أجل زيادة طبقة الحماية في اجهزتها و لتكون ميزة اخرى من مميزات الامان التي توفرها لمستخدميها، كما ان هذه الميزة لا يتم اضافتها عبر تحديث برمجي لنظام التشغيل، إنما يتطلب إضافة حساس خاص بتصوير العمق للتعرف على الوجه والمؤشرات الحيوية الأخرى المميزة له.

ولإضافة هذه الميزة فإن الشركة تحتاج لاستخدام شبكتها العصبونية الخاصة بها التي وضعتها في معالج A11 ما يعني الابتعاد عن معالجات إنتل وهو ما اعلنت عنه شركة أبل في مؤتمرها الاخير WWDC 2020 عن نيتها بالاعتماد على معالجات جديدة خاصة بها.

ويتيح معالج A11 إجراء العديد من الوظائف المرتبطة بالتعرف على الوجه والإيماءات وذلك لاستخدامها في الرموز التعبيرية المتحركة Animoji وأية مهام أخرى تعتمد على تعلم الآلة.