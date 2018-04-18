أبل تسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين أمر “Hey Siri”

(المستقلة) … كشف شركة أبل عن بعض إنجازاتها فيما يتعلق بمساعدها الرقمى Siri، والذى أصبح قادرا الآن على بدء الاستماع بمجرد سماع جملة ” Hey Siri”، كما كشفت الشركة عن سعيها لتوفير مزيد من التحسينات المستقبلية لهذه الميزة، موضحة النجاح الذى يحرزه الذكاء الاصطناعى فى هذا المجال، والذى يمكن أن يقضى على حاجة سيرى إلى التدريب، فيما تحاول شركة أبل فى الوقت الحالى منع حدوث بعض المشكلات السابقة من خلال إعداد Siri بصوت مالك الجهاز.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، طالبت شركة أبل المستخدمين بتدريب Siri لفترة وجيزة من خلال 5 عبارات من خلالها يتم إنشاء ملف شخصى للمستخدم.

وتعمل آبل أيضا على تحسين النظام من خلال تحديث البرنامج، لكنها تعتقد أن الذكاء الإصطناعى من شأنه مساعدة سيرى على تحديث نفسه بنفسه عبر ظهور طلبات إضافية، كما تعمل الشركة أيضًا على طرق للكشف عن العوامل التى تؤدى إلى تنشيط سيرى من قبل أشياء أخرى غير المستخدم.