أبل تخطط لزيادة سعر النسخة المقبلة من أيفون X

(المستقلة) … رغم انتقاد أبل بسبب سعر هاتف أيفون X الباهظ الذى وصل إلى ألف دولار، كشف تحليل متوسط ​​أسعار المبيعات من قبل ستيفن ميلونوفيتش وبنيامين ويلسون محللى بنك UBS أن أبل تخطط لزيادة سعر الجيل المقبل من هاتف أيفون X لعام 2018 إلى 1100 دولار.

وقال محللو “يو بى إس” للعملاء فى مذكرة مؤخرًا: “ما إن تطلق أبل متوسط سعر للأجهزة، فإنها عادة ما تحتفظ به، بما يتوافق مع ما سمعناه من موظفى أبل السابقين”.

ووفقا لموقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكى فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، نجحت شركة أبل فى إقناع عملائها بزيادة ما يدفعونه مقابل شراء هواتفها من متوسط 600 دولار إلى 800 دولار تقريبًا.

وفى الوقت نفسه، تتمثل استراتيجية “أبل” فى إقناع العملاء المتكررين بدفع المزيد مقابل المنتجات الجديدة مع توفير أجهزة أرخص للعملاء الجدد، ففى نفس الوقت الذى سيتم الكشف فيه عن نموذج iPhone X بسعر باهظ، يمكن أن ينخفض ​​سعر iPhone SE إلى 300 دولار.