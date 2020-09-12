“أبل” تبدأ إنتاج AirTags للعثور على المفقودات

المستقلة/- خلال الأشهر الماضية، خرجت الكثير من التقارير والشائعات، تقول إن عملاقة التكنولوجيا الأميركية «أبل» تعمل على منتج جديد تماماً، يسمى «إير تاغز AirTags»، يساعد المستخدمين على تحديد موقع العناصر المفقودة منهم، مثل المفاتيح والحافظات، باستخدام أجهزة «آيفون» الخاصة بهم.

ولكن، بحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، يبدو أن هذه الشائعات أثبتت صحتها، وأن هذا المنتج دخل حيز التنفيذ، حيث يشير تقرير جديد صادر عن Nikkei Asian Review، إلى أن ملحق «إير تاغز» دخل مرحلة الإنتاج بالفعل، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

ولكنه أوضح أن «أبل» تبدأ إنتاج تشكيلة هواتف آيفون 5G منتصف سبتمبر، ما يعتبر تأخيراً عدة أسابيع، مقارنة بدورة الإنتاج المعتادة.

وعلى الرغم من أن الشركة التكنولوجية الأميركية لم ترد على طلب الموقع للتعليق على المنتج الجديد، فإن ما يثار حول «إير تاغز»، أنها عبارة عن أجهزة صغيرة تم تصميمها لتلتصق بالعناصر التي يتم التعامل معها يومياً، مثل كثير من أجهزة التتبع التي تدعم تقنية Bluetooth من Tile، حيث ستبدو مثل علامات دائرية صغيرة مع شعار أبل، ومن المتوقع أن تتكامل الملحقات مع تطبيق Find My. (النهاية)