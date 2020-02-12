أبرز 5 مهاجمين مرشحين لتعويض ديمبيلي في برشلونة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تأكد غياب الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الإسباني، عن الملاعب لمدة 6 أشهر، بسبب إصابة في الفخذ خضع على إثرها لعملية جراحية، ما يعني انتهاء موسمه رسميا.

وتتيح لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم لبرشلونة التعاقد مع لاعب جديد لتعويض ديمبيلي بالرغم من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، بشرط أن يكون اللاعب الجديد من أحد أندية إسبانيا، وذلك لأن إصابة لاعب البارسا ستتسبب في غيابه لفترة تتجاوز 5 أشهر.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية أبرز 5 مهاجمين مرشحين لتعويض ديمبيلي في برشلونة.

لويس سواريز:

مهاجم ريال سرقسطة سجل 14 هدفا في 25 مباراة مع الفريق هذا الموسم بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

يذكر أن المهاجم الكولومبي صاحب الـ22 عاما يلعب في صفوف سرقسطة معارا من واتفورد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويليان خوسيه:

لاعب ريال سوسييداد شارك في 21 مباراة مع الفريق الباسكي في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجل اللاعب البرازيلي خلالها 8 أهداف.

برشلونة استهدف التعاقد مع خوسيه صاحب الـ28 عاما خلال الميركاتو الشتوي المنتهي، إلا أن عدم اتفاق الناديين على المقابل المادي للصفقة حال دون إتمامها.

لورينزو مورون:

مهاجم ريال بيتيس صاحب الـ26 عاما شارك في 21 مباراة خلال النسخة الحالية من الليجا، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

وسبق لكيكي سيتين، مدرب برشلونة حاليا وريال بيتيس سابقا، تدريب مورون مع الفريق الأندلسي، وذلك بين عامي 2018 و2019.

لوكاس بيريز:

لاعب ديبورتيفو ألافيس صاحب الـ31 عاما شارك في 22 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4.

بيريز (31 عاما) سبق له اللعب لعدة أندية طوال مسيرته، أبرزها ديبورتيفو لاكورونيا في إسبانيا، وأرسنال الإنجليزي وباوك اليوناني خارجها.

أنخيل رودريجيز:

مهاجم خيتافي شارك في 20 مباراة مع الفريق المدريدي هذا الموسم بالليجا، وأحرز 9 أهداف وصنع هدفين.

اللاعب صاحب الـ32 عاما لعب للعديد من الأندية الإسبانية خلال مسيرته، أبرزها ليفانتي وإيبار وريال سرقسطة.