أبرز 5 محترفين عراقيين في الملاعب العالمية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تشهد الملاعب الأوروبية والعالمية في الوقت الحالي حضورا قويا للاعبين العراقيين المحترفين في مختلف الدوريات.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية أبرز 5 محترفين عراقيين في الملاعب العالمية.

علي عدنان:

بزغ المدافع العراقي مع نادي بغداد، ورحل عنه في 2013 ليخوض بعدها 3 تجارب احترافية في أوروبا مع ريزه سبور في تركيا (2013-2015) ثم أودينيزي وأتالانتا في إيطاليا (2015-2019).

وانضم عدنان (26 عاما) إلى فانكوفر وايت كابس المنافس بالدوري الأمريكي لكرة القدم في مارس/أذار 2019، مقابل 1.79 مليون يورو، بعقد يمتد حتى نهاية العام المقبل.

وشارك عدنان في 28 مباراة بالدوري الأمريكي مع فانكوفر، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 4 أهداف.

أسامة رشيد:

تنقل لاعب الوسط العراقي بين عدة أندية أوروبية أبرزها فينوورد الهولندي وفارينسي البرتغال، حتى وصوله إلى سانتا كلارا البرتغالي، ناديه الحالي، في صفقة مجانية في يناير/كانون الثاني من عام 2017 بعقد يمتد حتى 2021.

وشارك رشيد (28 عاما) في 21 مباراة مع سانتا كلارا هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا واحدا.

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جيلوان حمد:

لاعب الوسط العراقي لعب لعدة أندية أوروبية هي مالمو وهاماربي في السويد وهوفنهايم الألماني وستاندار لييج البلجيكي كما خاض تجربة قصيرة مع إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي.

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما إلى جوريكا الكرواتي، ناديه الحالي، في صفقة مجانية في صيف 2019، وشارك مع الفريق في 18 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفين.

بشار رسن:

لاعب الوسط صاحب الـ23 عاما لعب في صفوف القوة الجوية العراقي لفترة طويلة منذ 2011 وحتى انتقاله إلى بيرسيبوليس الإيراني مجانا في 2017.

وشارك رسن في 10 مباريات هذا الموسم مع بيرسيبوليس بمختلف المسابقات لم يسجل أو يصنع خلالها أهداف.

أحمد ياسين:

لاعب الوسط العراقي تنقل بين عدة أندية سويدية منذ بداية مسيرته، ويلعب حاليا في صفوف نادي هاكين بدوري الدرجة الأولى السويدي، بعد فترة قصيرة مع الخور القطري.

وشارك في 43 مباراة مع هاكين في الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4، فيما خاض 3 مباريات مع الفريق في الموسم الحالي الذي انطلق مؤخرا، وسجل هدفا وحيدا.