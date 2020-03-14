أبرز الصور من أحداث العالم لهذا الأسبوع

(المستقلة)..تنوعت أحداث هذا الأسبوع، كانت أبرزها مسيرات من أجل المساواة، واضطرابات على الحدود اليونانية-التركية بسبب توافد المهاجرين، إضافة إلى انهيار معظم الأسواق المالية حول العالم.

لقد تميز يوم المرأة العالمي باحتجاجات حاشدة مطالبة بالمساواة بين الجنسين ووقف العنف ضد النساء. في يوم “عيد المرأة العالمي”، كما أصبحت أوروبا بؤرة لوباء فيروس كورونا “كوفيد-19” بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، حيث انتشر المرض بسرعة مخلفا ضحايا. وانخفضت أسواق الأسهم حول العالم، كما لا تزال أزمة الحدود اليونانية التركية بدون حل… هذه هي أكثر قصص الأسبوع انتشارا وتناولاً، عُرضت كما شاهدها المصورون الصحفيون حول العالم.

انتشار فيروس كورونا

حذّر الاتحاد الأوروبي من أن أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء أوروبا معرضة “لخطر كبير”، معربة عن احتمال أن تطغى عليها فيروس كورونا المستجد كما أن الأسواق المالية الأوروبية سجلت أسوأ خسائرها خلال هذه الفترة.

عامل يرتدي ملابس واقية يقوم بتعقيم مسجد آيا صوفيا في إسطنبول

هلع في وول ستريت

سيطر الهلع على بورصة وول ستريت، بعد الظهر يوم 11 مارس، فعُلّقت المداولات لـ15 دقيقة بعد افتتاح البورصة، ولم يتوقف مؤشر داو جونز عن التراجع عند استئناف المبادلات فسجّل انخفاضاً بنسبة 7%، فتراجعت أسهم وول ستريت وتسارعت الخسائر بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا وباء عالميا.

موظف في وول ستريت بعد تراجع الأسهم وتسارع الخسائر

أزمات الحدود اليونانية التركية

وصلت القوات الخاصة من عدة دول أوروبية إلى الحدود اليونانية التركية يوم الأربعاء 11 مارس، لدعم السلطات اليونانية في النزاع القائم حول حق اللاجئين في دخول البلاد، حيث حاول آلاف اللاجئين والمهاجرين دخول اليونان خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن أعلنت تركيا فتح حدودها مع أوروبا.

أزمة فنزويلا

قاد الزعيم السياسي الفنزويلي المدعوم من الولايات المتحدة، خوان غوايدو، مسيرة تهدف إلى استعادة المبنى التشريعي للجمعية الوطنية (البرلمان)، والذي صدر قرار بمنع المشرعين المعارضين من دخوله.

اشتباك بين متظاهرين معارضين والشرطة، التي تعرقل مسيرتهم في كراكاس

مظاهرات نسائية حاشدة بفرنسا

عضوات منتميات لجمعية محافظة وناشطة في فرنسا، اسمها “مانيف بور توس”، يخرجن في مسيرة، مرتديات زي ماريان،وهي رمز فرنسا، اعتراضا على “الإنجاب بمساعدة طبية” وعلى” تأجير الأرحام” في حالات زواج المثليين.

مجموعة ناشطات تعرف باسم “مانيف بور توس” يلبسن مثل ماريان، التي تجسد الحرية والعقل

الذكرى المأساوية

صادف يوم الأربعاء الذكرى التاسعة لزلزال وتسونامي، الذي هز اليابان سنة 2011، والذي أودى بحياة الآلاف من اليابانيين وتسبب في حادث نووي في محطة فوكوشيما.

إمرأة يابانية تلقي بالزهور في البحر تكريما لضحايا زلزال تسونامي عام 2011 في اليابان، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة للكارثة

إضاءة الشعلة الأولمبية

أضيئت شعلة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 في طوكيو بأولمبيا القديمة في العاصمة اليونانية أثينا، وسط إجراءات صحية استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19”.

وبعد حظر دخول المتفرجين، قامت ممثلة متنكرة بزي “كاهنة يونانية قديمة” بإضاءة الشعلة باستعمال أشعة الشمس على مرآة مقعرة. وبقيت الشعلة لمدة أسبوع في اليونان قبل تسليمها لمنظمي طوكيو.

أضيئت شعلة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 في طوكيو بأولمبيا القديمة في العاصمة اليونانية أثينا

القمر الشاحب يرتفع

أضاف طلوع القمر بهذا الشكل زخرفة إضافية إلى أفق مدينة نيويورك الشهير.

منظر للقمر وهو مكتمل من وراء تمثال الحرية في مدينة نيويورك

احتفالات هولي

ألقى الهندوس مسحوقًا ملونًا في الاحتفال بمهرجان هولي في الهند، لكن هذا الحدث جاء خافتاً مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة للمخاوف حول انتشار فيروس كورونا.

محتفل هندي ملطخ بمسحوق الألوان يحتفل بهولي، عيد الربيع للألوان، في مومباي

اليوم العالمي لحقوق المرأة

خروج نساء في مظاهرات حاشدة في “اليوم العالمي لحقوق المرأة” يوم الأحد 8 مارس/آذار لزيادة نشر الوعي بالتمييز بين الجنسين وقضايا أخرى متعلقة بالمرأة، مثل العنف ضد النساء وغيرها.

المصدر : يورونيوز