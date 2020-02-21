أبرزهم كافاني.. 5 نجوم «مجانيين» تنتهي عقودهم هذا الصيف

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يحيط الغموض بمصير عدد من نجوم كرة القدم العالميين، حيث تنتهي عقودهم مع أنديتهم بانتهاء الموسم الحالي.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية أبرز 5 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم في الصيف المقبل.

إدينسون كافاني:

المهاجم الأوروجواياني يقضي حاليا موسمه السابع مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي شارك معه في 297 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 199 هدفا وصنع 41 هدفا، وحقق 18 لقبا.

وفي الموسم الحالي خاض كافاني 18 مباراة مع سان جيرمان سجل خلالها 6 اهداف وصنع هدفا وحيدا.

لا يبدو أن سان جيرمان مهتم بتمديد عقد كافاني صاحب الـ33 عاما، الذي كان قريبا بالفعل من الرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي، في ظل اهتمام أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي بالتعاقد معه.

دريس ميرتينز:

المهاجم البلجيكي يقضي حاليا موسمه السابع مع نابولي الإيطالي، الذي خاض معه 308 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 120 هدفا وصنع 72، وحقق لقبين.

وفي الموسم الحالي شارك ميرتينز في 26 مباراة مع «البارتينوبي»، سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ومن المتوقع أن يتجه ميرتينز (32 عاما) إلى الدوري الصيني بعد نهاية الموسم، علما بأنه كان هدفا لعدة أندية في البلد الآسيوي منذ فترة ليست بالقليلة.

آدم لالانا:

لاعب وسط منتخب إنجلترا يقضي حاليا موسمه السادس مع ليفربول الإنجليزي، الذي لعب معه 175 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 22 هدفا وصنع مثلها، وحقق 3 ألقاب.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك لالانا (31 عاما) في 19 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

وفي حال لم يجدد لالانا عقده مع الليفر، سيتجه على الأرجح إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل اهتمام توتنهام وليستر سيتي بالتعاقد معه.

ويليان:

الجناح البرازيلي يقضي حاليا موسمه السابع مع تشيلسي الإنجليزي، الذي شارك معه في 324 مباراة وسجل 57 هدفا وصنع 58، وحقق 5 ألقاب.

وشارك النجم البرازيلي في 32 مباراة مع «البلوز» هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها.

ويليان (31 عاما) مطلوب في عدة أندية أوروبية حال رحيله مجانا عن قلعة «ستامفورد بريدج» يأتي على رأسها ميلان ويوفنتوس الإيطاليين.

بليز ماتويدي:

لاعب الوسط الفرنسي يقضي حاليا موسمه الثالث مع يوفنتوس الإيطالي، الذي خاض معه 117 مباراة، وسجل 8 أهداف وصنع 7، وحقق 5 ألقاب.

ماتويدي شارك في 29 مباراة مع اليوفي هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين، وهو مطلوب في عدة أندية أوروبية، أبرزها باريس سان جيرمان، فريقه السابق.