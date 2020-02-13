أبرزهم عادل إمام ويسرا ويوسف الشريف.. تعرف على دراما رمضان 2020

(المستقلة) – منى شعلان/ يشهد الموسم الرمضانى القادم ، عودة بعض الفنانين الغائبين عن الدراما الرمضانية الأعوام الماضية هذا العام ، وأيضا من المنتظر عودة فناناتين من الزمن الجميل ، وبين الأعمال الدرامية والكوميدية والوطنية، ونرصد خلال هذا التقرير أبرز الأعمال المشاركة فى دراما رمضان 2020.

١- عادل إمام

غاب الزعيم «عادل إمام» ، عن الموسم الرمضاني الماضى ، بعد ظهوره الدائم خلال الماراثون الرمضانى على مدار 7 سنوات ، ليعود هذا العام بمسلسل«فالنتينو» ، والذى تم تأجيل عرضه العام الماضى.

وقد إنتهي «الزعيم» ، من تصوير مسلسله تماما ، وجاهز للعرض فى رمضان 2020 ، ويشارك فى بطولة العمل ، عادل إمام، داليا البحيرى، بدرية طلبة، دلال عبدالعزيز، حمدى الميرغنى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر ، وإخراج رامي إمام.

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٢- نادية الجندي ونبيلة عبيد

يشهد الموسم الرمضانى القادم ، عودة الفناناتين نادية الجندي ونبيلة عبيد ، للشاشة الصغيرة ، من خلال مسلسل «نساء من دهب»، المأخوذ من “فورمات” أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات.

والمسلسل يشارك فى بطولته سميحة أيوب، هالة فاخر، سهر الصايغ، ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد فهمي، بيومي فؤاد، صبرى فواز ، من تأليف أمين جمال ،وإخراج وائل إحسان.

٣- يسرا

وتشارك الفنانة يسرا في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل«دهب عيرة»، بعد غيابها العام الماضى ، والمسلسل من بطولة يسرا ، حلا شيحة، جومانا مراد ، خالد أنور ، ويجرى حاليًا اختيار باقي الأبطال المشاركين فيه، ومن تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز وهو إنتاج مشترك بين العدل جروب وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

٤- يوسف الشريف

ويعود الفنان يوسف الشريف بمسلسل«النهاية – The End» إلى الدراما الرمضانية ، بعد غيابه لعامين،والمسلسل من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، أحمد وفيق، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.

٥- محمد رمضان

ويحرص الفنان محمد رمضان ، فى المشاركة بالماراثون الرمضانى كل عام ، حيث يواصل حاليًا تصوير مسلسله الرمضانى «البرنس» ، والمسلسل من بطولة محمد رمضان، صفاء الطوخي، أحمد داش، عبد الرحمن ابو زهرة، ريم سامي، أحمد وفيق، بدرية طلبة، نجلاء بدر ، وإخراج محمد سامي.

٦- نيللى كريم

كما تعود الفنانة نيللى كريم ، بعد أن غابت عن الموسم الرمضانى الماضى ، وتشارك هذا العام بمسلسل «النصابين»، ويشاركها البطولة الفنان آسر ياسين ، ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبوذكرى.

٧- هيفاء وهبي

ويشهد هذا العام ، مشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، بمسلسل «اسود فاتح»، ويشاركها في بطولته أحمد فهمي، روجينا،عمر السعيد، صبرى فواز، معتصم النهار، حسام الجندي، فراس سعيد،نانسي صلاح، رانيا منصور، حنان سليمان، ناصر سيف، ومن تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل.

٨- أحمد عز

ويعود الفنان أحمد عز للسباق الرمضاني بمسلسل «هجمة مرتدة»، حيث يتناول ملف من ملفات المخابرات المصرية الحديثة ، ومن من بطولة أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء.